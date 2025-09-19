Bakan Yumaklı'dan Çiftçilere 4,5 Milyar TL Destek Ödemesi

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 4 milyar 540 milyon TL tarımsal destek ödemesinin bugün itibarıyla çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını açıkladı.

Tarım Ve Orman Bakanı Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Sürdürülebilir üretim için çiftçimizi desteklemeye devam ediyoruz. 4 milyar 540 milyon TL tarımsal destek ödemesi bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarılıyor. Hayırlı ve bereketli olsun" dedi.