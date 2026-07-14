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Bakan Yumaklı: 15 Temmuz bir destandır

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"15 Temmuz, sadece hain bir darbe girişiminin püskürtüldüğü gece değil, aynı zamanda yıllarca bu milletin iradesine ipotek koymaya çalışan karanlık vesayet odaklarının tarihin çöplüğüne gömüldüğü şanlı bir destandır"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne ilişkin, "Sadece hain bir darbe girişiminin püskürtüldüğü gece değil, aynı zamanda yıllarca bu milletin iradesine ipotek koymaya çalışan karanlık vesayet odaklarının tarihin çöplüğüne gömüldüğü şanlı bir destandır." ifadesini kullandı.

Yumaklı, NSosyal hesabından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"15 Temmuz, sadece hain bir darbe girişiminin püskürtüldüğü gece değil; aynı zamanda yıllarca bu milletin iradesine ipotek koymaya çalışan karanlık vesayet odaklarının tarihin çöplüğüne gömüldüğü şanlı bir destandır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi çağrısıyla meydanlara akın eden aziz milletimiz, namlunun ucuna, tankın paletine bedenini siper etmiş, şahlanmış yiğitler misali vatanına sahip çıkmıştır. Şehadetleriyle bu toprakları bize vatan kılan tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum."

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş
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