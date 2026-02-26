Haberler

Bakan Yumaklı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Yumaklı, NSosyal hesabından paylaştığı mesajda, şunları kaydetti:

"Bir lider düşünün, milletinin derdiyle dertlenen, sevincini kendi sevinci bilen. Attığı her adımda Türkiye'nin yarınlarını düşünen, cesaretiyle yol açan, inancıyla umut olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü gönülden tebrik ediyorum. Rabb'im sağlıklı, hayırlı uzun ömürler nasip etsin."

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş
MSB'den düşen F-16 uçağıyla ilgili açıklama! Şehit pilot canını hiçe saymış

MSB de açıklamasında doğruladı! Şehit pilot canını hiçe saymış
Rusya, İran'a neden yardım etmiyor? Putin açık açık söylemiş

Savaşa hazırlanan İran'a neden yardım etmiyor? Açık açık söylemiş
Nihat Hatipoğlu'na herkesin aklındaki soruyu sordu

Nihat Hatipoğlu'na herkesin aklındaki soruyu sordu
'Dua edin, şehit olayım' diyen çocuğa Hamaney'den bomba yanıt

"Dua edin, şehit olayım" diyen çocuğa Hamaney'den bomba yanıt
Markette karşılaştığı durumu anlatan genç kız, gözyaşlarına boğuldu

Markette karşılaştığı durumu anlatırken gözyaşlarına boğuldu
Son anketten dikkat çeken sonuçlar! AK Parti ve CHP geçildi

Son ankette dikkat çeken sonuç! Ne AK Parti ne de CHP ilk sırada
Arda Güler Fenerbahçe'ye dün gece çuvalla para kazandırdı

Dün gece Fenerbahçe'nin kasasına çuvalla para soktu