Bakan Yumaklı, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliğinin Zafer Günü resepsiyonunda konuştu:

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerinin önemine değinerek "İşgal karanlığından kurtarılan topraklardaki kalkınma ve ihya seferberliğine kurumlarımız ve şirketlerimiz de özverili çalışmalarıyla katılmaktadırlar." ifadelerini kullandı.

Bakan Yumaklı, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından Gazi Orduevi'nde düzenlenen "8 Kasım Zafer Günü" resepsiyonuna katıldı.

Burada konuşan Yumaklı, Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerinin "Bir millet, iki devlet" şiarıyla yürütüldüğünü ve Azerbaycan zaferinin coşkusunu paylaştıklarını belirtti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in liderliğinde, Azerbaycan'ın 44 günde tarih yazdığına dikkati çeken Yumaklı, "Vatan uğruna şehadet mertebesine erişen tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. İşgal altındaki Azerbaycan topraklarını ana vatanlarıyla kucaklaştıran muzaffer gazilerimize şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Yumaklı, Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerinin Şuşa Beyannamesi ile müttefiklik seviyesine yükseldiğini belirterek, beyannamenin sadece ortak bir irade beyanı olmadığını iki ülkenin ilişkilerini derinleştirmesi açısından önemli olduğunu vurguladı.

İki ülke arasındaki işbirliğini üst seviyelere çıkarmaya devam edeceklerini aktaran Yumaklı, "İşgal karanlığından kurtarılan topraklardaki kalkınma ve ihya seferberliğine kurumlarımız ve şirketlerimiz de özverili çalışmalarıyla katılmaktadırlar, katılmaya devam edeceklerdir." diye konuştu.

Yumaklı, Karabağ'da kazanılan askeri başarının aynı zamanda bölgede kalıcı barış, huzur ve emniyetin tesisi için tarihi fırsat kapılarını da araladığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bölgemizde kalıcı istikrarın ve ebedi barışın hüküm sürdüğü bir esenlik havzasına dönüştürmek hepimizin omuzlarındaki en büyük mesuliyettir. Cumhurbaşkanlarımız tarafından gündeme getirilen bölgesel işbirliği mekanizmaları tüm bölge ülkelerinin ve halklarının ortak refahına hizmet edecek bir vizyona sahiptir. Bu duygu ve düşüncelerle can Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü'nü en kalbi hislerimle kutluyorum."

Kaynak: AA