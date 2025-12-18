Haberler

Bakan Yerlikaya: "5-6 yıl içinde Konya'nın 10 milyar dolar ihracat rakamına ulaşacağına inanıyorum"

Bakan Yerlikaya: '5-6 yıl içinde Konya'nın 10 milyar dolar ihracat rakamına ulaşacağına inanıyorum'
Güncelleme:
9. Konya İl Tanıtım Günleri etkinliğinde konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Konya 5 milyar dolar dış ticaret rakamına ulaştı.

9. Konya İl Tanıtım Günleri etkinliğinde konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Konya 5 milyar dolar dış ticaret rakamına ulaştı. 5-6 yıl içinde Konya'nın 10 milyar dolar ihracat rakamına ulaşacağına inanıyorum" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen 9. Konya İl Tanıtım Günleri etkinliğine katıldı. Bakan Yerlikaya etkinlikte yaptığı konuşmada Konya'nın Anadolu Selçuklu Devletine başkentlik yaptığını hatırlattı. Tarımda, sanayide Konya'nın önemli üretim merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Yerlikaya, "Konya 5 milyar dolar dış ticaret rakamına ulaştı" dedi. Konya'da 600 binin üzerinde sigortalı çalışanın olduğunu da söyleyen Yerlikaya, "5-6 yıl içinde Konya'nın ihracat rakamının 10 milyar dolara ulaşacağına inanıyorum" diye konuştu.

Anadolu'nun eşi benzeri olmayan misafirperverlikle dünyaya tanıtıldığının altını çizen Yerlikaya, Konya'nın yılda 3,5 milyon turisti ağırladığını söyledi. Dünyada ülkelerin değil şehirlerin rekabetinin konuşulduğunu dile getiren Yerlikaya, "Yılda 4 gün İstanbul'da değil dünyanın en önemli turizm destinasyonlarında, Tokyo'da, Amerika kıtasında, Londra'da, Dubai'de, Katar'da ve bu gibi belirlenen destinasyonlarda Konya şehrini, geçmişini, bugününü ve gelecek hayalini, hedeflerini tanıtmanın zamanı geldi" şeklinde konuştu.

Bakan Yerlikaya, tanıtım günlerine gelen ziyaretçileri de Konya'ya davet etti. Yerlikaya, "Sadece dört gün burada gördüklerinize kanmayın. Gelin, ne kadar muhteşem olduğunu görün" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla daha önce Atatürk Havalimanı olarak kullanılan alanda 2 milyon metrekarelik millet bahçesinin hizmete açıldığına dikkat çeken Yerlikaya, "Kısa zamanda böyle muhteşem bir eser kazanıldı. Allah, bildiğimiz, bilmediğimiz hiçbir afetle, başta İstanbul'umuz olmak üzere güzel yurdumuzu imtihan etmesin ama eğer İstanbul'da Allah muhafaza bir afet olursa belki, İstanbul'un tam göbeğinde, en büyük toplanma alanlarından ve acil durumla ilgili yapılacak olan tüm sevkiyatların kalbi de artık burası oldu. O yüzden Sayın Cumhurbaşkanı'mıza böyle muhteşem bir eseri İstanbul'umuza kazandırdığı için şükranlarımı arz ediyorum" açıklamalarında bulundu. - İSTANBUL

