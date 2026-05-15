Malatya'da İpekyolu Kariyer Fuarı başladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lutfihak Alpkan, "Türkiye aslında bu sene itibarıyla hem Dünya Bankası hem IMF nezdinde gelişmiş ülkeler sınıfına girmiş oldu." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile İŞKUR koordinasyonunda, İnönü Üniversitesinin (İÜ) ev sahipliğinde düzenlenen "İpekyolu Kariyer Fuarı" (İPEKYOLU'26) başladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lutfihak Alpkan, Malatya Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuarın açılışında yaptığı konuşmada, İPEKYOLU'26 ile bu yılki 12. bölgesel kariyer fuarını tamamlamış olacaklarını söyledi.

Bakanlık olarak valiliklerin ve üniversitelerin işbirliğinde, özel sektörün ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla gençleri iş dünyasıyla buluşturma imkanı bulduklarını belirten Alpkan, "7 bölgede, 12 üniversitede ve pek çok paydaş üniversitenin katılımıyla çok büyük bir organizasyon ortaya çıktı. 275 bin katılımcı oldu. Burada da inşallah 290 bin 300 bin seviyesine çıkmak nasip olur. 1500'e yakın da kamu kurum ve kuruluşu, özel sektör kurum ve kuruluş gibi çok işverenle gençleri buluşturma imkanımız ortaya çıktı." dedi.

Alpkan, bugün itibarıyla gençlerden topladıkları 350 bine yakın staj başvurusunu işverenlere açacaklarını duyurarak, "Özel sektör işverenleri de kamu işverenleri de istedikleri havuzdan staj yaptırmak istedikleri öğrencileri bugün seçmeye başlayabilirler." ifadesini kullandı.

Alpkan, 2002'den 2026'ya kadar İŞKUR aracılığıyla 17 milyon kişinin işe yerleştirildiğini ifade ederek, "Şu anda 15-65 yaş arası nüfusumuz daha doğrusu 15 üstü ve çalışabilecek durumdaki nüfusumuz 66 milyon. Bunun yaklaşık 36 milyonu iş hayatı içerisinde. 2 küsur milyonu işe girip çıkıyor, yani iş arayan, işsiz diyebileceğimiz 2 küsur milyon, yaklaşık işte çalışan nüfus olarak 34 milyon bir nüfusumuz var." diye konuştu.

Kadınların iş gücüne katılımının az, buna karşılık erkek nüfusta bu oranın yüzde 70'lerin üzerinde olduğunu dile getiren Alpkan, "Kadın nüfusumuzda hakikaten dünya ortalamasının altında yüzde 30'larda bir iş gücüne katılım var. Yani ne eğitimde ne işte olan genç nüfusumuza baktığımızda burada da yine 2 milyon küsur gencimizin ne eğitimde ne istihdamda olduğunu görüyoruz." bilgisini verdi.

Türkiye'de evlilik yaşının yükseldiğine değinen Alpkan, "30'lu yaşlarda evlenince ister istemez tabi çocuk sayısı 4 olacaksa 3 oluyor, 2 olacaksa bir oluyor. Bu da daha sonraki bizim 15-65 yaş arası nüfusumuzun azalması anlamına geliyor. Şu anda oraya daha tam yansımadı ama 0-15 yaş arası nüfus azalıyor ve 65 yaş üzeri nüfus da artıyor. Yani çalışabilecek gençlerin çalışması da önemli ama çalışabilecek gençlerin dünyaya gelmesi de yine bizim geleceğimiz açısından ve sosyal güvenlik sisteminin devamı açısından çok kritik." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye gelişmiş ülkeler sınıfına girmiş oldu"

Kovid-19 salgınından sonra Türkiye'nin ortalama yüzde 4'ün üzerinde kalkınma gerçekleştirdiğine dikkati çeken Bakan Yardımcısı Alpkan, şunları kaydetti:

"Türkiye aslında bu sene itibarıyla gelişmiş ülkeler, yani hem Dünya Bankası hem IMF nezdinde gelişmiş ülkeler sınıfına girmiş oldu. Burada genel olarak baktığımızda Türkiye'nin böyle çok büyük nüfusuyla kişi başına gelir olarak bu seviyeye çıkması önemli bir başarı. Yani toplamdaki gelir gayri safi milli hasılanın büyümesi neticesinde tabi onu nüfusa böldüğümüzde kişi başı gelir olarak da 18-19 bin dolar civarına ulaştı. Zaten 15-16 bandını geçince gelişmiş ülke olarak kabul ediliyor. Toplamdaki yansımasına baktığımızda aslında satın alma gücü paritesiyle Türkiye dünyanın 11. büyük ekonomisi olmuş durumda. Büyümenin istihdama da çok önemli bir katkısı oldu. 5 sene önce 2019'lu-2020'li, Kovid 19'un başlangıcı olan dönemlerde yüzde 13 gibi bir işsizliğimiz vardı. Şimdi yüzde 8'ler civarına işsizlik Allah'a şükür indi. 5 senede 5 puan neredeyse yarıya yakın işsizlik azalmış oldu. Şu anda bizim işsizlik oranımız genel işsizlik oranı Fransa ile aynıdır. Türkiye işsizlikte Avrupa'dan çok kopuk durumda değil, kuzey Avrupa biraz daha avantajlı ama özellikle Akdeniz havzasına benzer. Genç işsizlikte biraz daha iyi durumdayız. Genç işsizlik oranına baktığımızda Avrupa ortalaması olan 5,4'ün çok az, 5,3'üz, AB ortalamasında genç işsizliğimiz var."

Malatya Valisi Seddar Yavuz da depremle sarsılan kentin ayağa kaldırılmasıyla birlikte ekonomiye yönelik olarak da çalışmaya devam ettiklerini vurguladı.

İÜ Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat ise İnönü, Fırat, Dicle, Cumhuriyet, Sivas Teknik, Artuklu, Munzur ve Malatya Turgut Özal üniversiteleri olarak tertipledikleri fuara 150'den fazla firmanın katıldığını bildirdi.

Konuşmaların ardından Bakan Yardımcısı Alpkan ve beraberindeki protokol üyeleri fuarın açılış kurdelesini kesti ve stantları gezdi.