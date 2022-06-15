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Bakan Varank, İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin mezuniyet törenine katıldı

AA - Fatma Eda Topcu - Ekonomi
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Bakan Varank, İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin mezuniyet törenine katıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Üniversitesi Beyazıt kampüsünde düzenlenen mezuniyet törenine katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Üniversitesi Beyazıt kampüsünde düzenlenen mezuniyet törenine katıldı.

"TÜBİTAK Sosyal Bilimler Ansiklopedisi Tanıtım Programı" için üniversitede bulunan Varank, kampüste gerçekleştirilen mezuniyet törenine de uğrayarak, öğrencilerle bir araya geldi.

Mezun olan öğrencileri tebrik eden, mezuniyet heyecanlarını paylaşan Bakan Varank, bakanlık ve ilgili kuruluşlarla birlikte gençleri ve öğrencileri her alanda desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

AA / Fatma Eda Topcu - Ekonomi

İstanbul Üniversitesi Mustafa Varank Ekonomi Haberler

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