Bakan Varank, 5. Etnospor Kültür Festivali ziyaretinde konuştu Açıklaması - Haberler

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 5. Etno spor Kültür Festivali'nin geleneksel hale geldiğini belirterek, "Çok eğlenceli ancak eğlendirirken de kültürümüzü, geçmişimizi ve unuttuğumuz değerlerimizi hatırlatan bir festival. Bütün İstanbulluları bu festivale bekliyoruz." dedi.

Bakan Varank, Dünya Etno spor Konfederasyonu tarafından Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen 5. Etno spor Kültür Festivali'ni ziyaret etti.

Festival alanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Varank, Etno spor Kültür Festivali'nin geleneksel hale geldiğini belirterek, Türk dünyası başta olmak üzere geleneksel sporların katılımcılar tarafından deneyimlenebildiği, farklı ülkelerin kültürlerinin tecrübe edilebildiği, farklı yarışma ve organizasyonların yapıldığı bir festivalde bulunduklarını söyledi.

Festivalin bu yıl 5'incisinin düzenlendiğini aktaran Varank, şu açıklamalarda bulundu:

"Arkadaşlarımız bu alanda her yıl geleneksel sporlar başta olmak üzere artık kaybolmaya yüz tutmuş spor dallarımızı ve kültürümüzü ön plana çıkarmaya çalışıyorlar. Bu manada diğer ülkelerle ortak paydada ve kültürde nasıl bulaşabiliriz onlarla ilgili organizasyonlar yapıyorlar. Çok eğlenceli ancak eğlendirirken de kültürümüzü, geçmişimizi ve unuttuğumuz değerlerimizi hatırlatan bir festival. Yağlı güreşleri, çadırımızda Türk kültürüne dair kıyafetleri inceledik. Alanda çeşitli sporları deneyimleyebiliyorsunuz. Kalabalık oldukça artıyor. Bütün İstanbulluları bu festivale bekliyoruz."

Bakan Varank'tan Dünya Göçebe Oyunları'na davet

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Türkiye'nin bu yıl 4. Dünya Göçebe Oyunları etkinliğine de ev sahipliği yapacağını anımsatarak, 100'den fazla ülkeden sporcuların buraya geleceğini ve mücadele edeceğini söyledi.

Katılımcı ülkelerin kültürel aktivitelerini de Türkiye'ye getireceğini, aslında bu festivalde o organizasyonun bir ön gösteriminin yapıldığını dile getiren Varank, "29 Eylül-2 Ekim'de İznik'e, Dünya Göçebe Oyunlarına bütün vatandaşlarımızı davet ediyoruz." şeklinde konuştu.

Başpehlivan müsabakalarının kuralarını çekti, yöresel yemek ihram etti

Festival alanında incelemelerde bulunan Varank, 4. Fetih Yağlı Güreşlerinden bazı müsabakaları takip etti. Burada başpehlivan yarışlarının kura çekilişine katılan Varank, başpehlivanlar ile sohbet ederek kendilerine memleketlerini ve yaşlarını sordu.

Başpehlivanlara kimle yarışmak istediklerine yönelik sorular da yönelten Varank, onlarla fotoğraf çektirdi.

Bakan Varank, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) organizasyonuyla Ürdün, Irak, Cezayir, Azerbaycan ve Özbekistan gibi ülkelere özel kurulan, yöresel ürünler ile lezzetlerin tanıtıldığı ve ikram edildiği stantları ziyaret etti.

Burada katılımcılara yemek ikramında bulunan Varank, vatandaşlarla sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.

Bilal Erdoğan ile bir araya geldi

Etnospor Deneyim Merkezi'ndeki organizasyonları bir süre takip eden Varank, alanda bulunan çeşitli ülke ve belediyelere ait tanıtım stantlarını da ziyaret etti.

Festival alanında Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ile görüşen Varank, TRT'de yayınlanan Tozkoparan dizisinin oyuncuları ile bir araya geldi.