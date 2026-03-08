Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'ndan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı Açıklaması

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, güçlü Türkiye yolculuğunda alın teri, bilgisi ve fedakarlığıyla katkı sunan kadınların varlığının, en büyük güç olduğunu bildirdi.

Uraloğlu, NSosyal hesabından, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Hayatın her alanında emeği, azmi ve üretkenliğiyle Türkiye'ye değer katan tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Uraloğlu, "Güçlü Türkiye yolculuğumuzda alın teriyle, bilgisiyle ve fedakarlığıyla katkı sunan kadınların varlığı, en büyük gücümüzdür." ifadesini kullandı.