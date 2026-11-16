Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bakan Uraloğlu, ITU konsey üyeliğinin 2027-2030 döneminde de süreceğini açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Doha'daki ITU Tam Yetkili Temsilciler Konferansı'nda yapılan seçimlerde Türkiye'nin ITU konsey üyeliğine yeniden seçildiğini açıkladı. 2002'den bu yana sürdürülen ITU konsey üyeliği 2027-2030 döneminde de devam edecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) konsey üyeliğine yeniden seçildiğini belirterek, "2002'den bu yana sürdürdüğümüz ITU konsey üyeliğimize 2027-2030 döneminde de devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen ITU Tam Yetkili Temsilciler Konferansı kapsamında gerçekleştirilen seçimlere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Türkiye'nin uluslararası telekomünikasyon alanındaki etkinliğine dikkati çeken Uraloğlu, "ITU Tam Yetkili Temsilciler Konferansı'nda gerçekleştirilen seçimlerde yeniden ITU konsey üyeliğine seçildik. 2002'den bu yana sürdürdüğümüz ITU konsey üyeliğimize 2027-2030 döneminde de devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, Türkiye'nin uluslararası telekomünikasyon alanındaki etkinliğini artırmak için çalışmaya devam ettiklerini bildirerek, "ITU Konseyinde üstlendiğimiz sorumluluğu yeni dönemde de yerine getirecek, haberleşme teknolojilerinin gelişimine ve dijital geleceğin şekillendirilmesine katkı sunmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
Bu haber 5 sitede yayınlandı.
İstanbul'da korkunç ölüm! Önce otomobil çarptı, sonra minibüs ezdi

İstanbul'da korkunç son! "Ölümün de hayırlısı" dedirten olay
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emeklinin beklediği zamda sürpriz! 15 bin liralık plan rafa kalktı80

15 bin liralık zam beklentisine darbe! Emekliye yeni formül
İnegöl’de korkutan yangın! Alevler 5 evi sardı, bir evin çökme anı kamerada

Dehşet gecesini yaşadılar! 1 evde başladı, 4 eve daha sıçradı
Karadeniz'de vurulan tanker saldırıyı bildirmeden İstanbul Boğazı'ndan geçmeye çalıştı

Vurulduğunu bildirmedi, Boğaz'dan geçecekti! Son anda durduruldu
İrem Derici'den evlilik sorusuna şaşırtan yanıt: Paramız kalmadı!

İrem Derici'nin parası suyunu çekti! Bakın nereye harcamış
Sergen Yalçın'a büyük ayıp: Bu adam size ne yaptı?15

Sergen Yalçın'a büyük ayıp: Bu adam size ne yaptı?
Glenn Close, 8 adaylıkta alamadığı Oscar'a 79 yaşında kavuştu: Gözyaşlarını tutamadı

79 yaşında Oscar'a kavuştu: Gözyaşlarını tutamadı
Galatasaray'ı yıkan sakatlık haberi! Kritik maç öncesi Uğurcan Çakır şoku

Galatasaray'ı yıkan sakatlık haberi!