Haberler

Bakan Uraloğlu: Hızlı tren fabrikamızı bu yıl hizmete almayı planlıyoruz

Bakan Uraloğlu: Hızlı tren fabrikamızı bu yıl hizmete almayı planlıyoruz
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Hızlı tren fabrikamızı bu yıl içerisinde hizmete almayı planlıyoruz.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Hızlı tren fabrikamızı bu yıl içerisinde hizmete almayı planlıyoruz. Tesisimizin devreye girmesiyle birlikte ülkemizin ihtiyaç duyduğu hızlı tren setlerini kendi imkanlarımızla üreteceğiz" dedi.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. (TÜRASAŞ) bünyesinde yapımı devam eden Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikasına ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğü'nde yapımı devam eden hızlı tren fabrikasında çalışmaları hızla sürdürdüklerini vurgulayarak, "Bugün geldiğimiz noktada, Türkiye'nin ve Orta Doğu'nun en büyük raylı sistem üreticilerinden biri olan TÜRASAŞ öncülüğünde hızlı trenlerini üreten bir Türkiye var. Bununla kalmayıp, hızlı trenlerin fabrikalarını da inşa eden, teknolojisini geliştiren ve üretim süreçlerini kendi mühendisliğiyle yöneten bir Türkiye'den söz ediyoruz. Artık sadece rayları döşeyen değil; o raylarda çalışacak yüksek hızlı tren setlerini, üretim tesislerini tasarlayan, inşa eden, üreten ve test eden bir ülkeyiz" dedi.

Fabrikanın yapımında 4,5 ayda önemli ilerleme kaydettiklerini vurgulayan Bakan Uraloğlu, "18 bin metrekarelik devasa bir alanda devam eden hızlı tren fabrikamızın yapım çalışmalarında yüzde 55 ilerleme sağladık. Bu yıl içerisinde çalışmalarımızı tamamlayarak hizmete almayı ve ülkemizin hızlı trenlerini bu tesiste üretmeyi hedefliyoruz. Çalışmalar hedeflenen takvim doğrultusunda ilerliyor. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu hızlı tren setlerini kendi imkanlarımızla üreteceğiz. Yüksek hızlı tren setlerimizin üretim, montaj ve test süreçleri tek çatı altında gerçekleştirilecek. Türkiye'nin yerli ve milli tren üretim kapasitesine önemli katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, fabrikanın üretimde yeşil enerji kullanacağını vurgulayarak, "Fabrikamız hızlı tren üretiminde ihtiyaç duyduğu enerjiyi güneşten alacak. Kurulacak güneş enerji sistemi sayesinde hem sürdürülebilir bir üretim modeli oluşturacağız, hem de karbon ayak izimizi azaltacağız. Raylı sistemlerde yerliliği artırırken çevreye duyarlı bir üretim anlayışını da esas alacağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran'da yeni suikast! Devrim Muhafızları Sözcüsü öldürüldü

Bir suikast daha! 5 günde 3. üst düzey ölüm
İran'dan intikam operasyonu! Kamikaze İHA'lar bu mesajla havalandı

İran'dan intikam operasyonu! Kamikaze İHA'lar bu mesajla havalandı
Başbakanı bayram namazında gören cemaat ayaklandı: Pis köpek

Başbakanı bayram namazında gören cemaat ayaklandı: Pis köpek
Bayram sonrasını işaret etti: Bahçeli'den merak uyandıran sözler

Bayram sonrasını işaret etti: Bahçeli'den merak uyandıran sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hem kendinin hem de sevgilisinin başını yaktı

Hem kendinin hem de sevgilisinin başını yaktı
Oktay Kaynarca, berbat sesiyle şarkı söyleyen yarışmacıya dayanamadı

Berbat sesiyle şarkı söyleyen yarışmacıya dayanamadı
Tartışma yaratan kare! Gerçekse yer yerinden oynar

Tartışma yaratan kare!
Tatil cennetine nisan ayına günler kala lapa lapa kar yağdı

Tatil cennetine nisan ayına günler kala lapa lapa kar yağdı
Hem kendinin hem de sevgilisinin başını yaktı

Hem kendinin hem de sevgilisinin başını yaktı
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i kaybetmesine rağmen çeyrek finalde

Çeyrek finale kalmak için hayati bir maça çıktı! İşte sonuç
Mescid-i Aksa'da 59 yıl sonra bir ilk! Bayramı zehir eden görüntü

59 yıl sonra bir ilk! Bayramı zehir eden görüntü