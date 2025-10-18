Bakan Uraloğlu: Antalya'ya 241 Milyar Liralık Yatırım Yaptık

BAKAN URALOĞLU: ANTALYA'YA 241 MİLYAR LİRALIK YATIRIM YAPTIK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, daha sonra Kepez'de TEİAŞ tesislerinde AK Parti Antalya İl Kadın Kolları Dayanışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. AK Parti Antalya milletvekilleri, İl Başkanı Ali Çetin ve MKYK Üyesi Menderes Türel'in eşlik ettiği toplantıda konuşan Bakan Uraloğlu, Antalya'nın coğrafi şartlarının genişliğinden ve zorluklarından bahsederek, buraya en çok hizmet eden bakanlıklardan birisinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olduğunu söyledi.

Bölünmüş yollar, asfaltlar, tüneller, kavşak ve diğer birçok ulaşım yatırımlarını da anlatan Bakan Uraloğlu, Antalya'da daha önce hiç tünel yokken AK Parti hükümetleri döneminde 25 tane toplam uzunluğu 35 kilometre tünel yaptıklarını söyledi. Uraloğlu, "Sadece bu bile çok büyük bir rakam gerçekten. Hani siz yaptığımız tünelleri bir günde yürümeye kalksanız zorlanırsınız herhalde, yürüyemezsiniz. Bu kadar işler yaptık. Antalya buna layık mı? Kesinlikle layıktır. Antalya'ya sadece Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak 241 milyar liralık yatırım yaptık. Bugün Antalya'da devam eden bizim 11 projemiz var. Başta Antalya- Alanya otoyolumuz olmak üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz. Elbette biz daha iyisini yapmak istiyoruz. Bu daha iyisi de Büyükşehir Belediyesi ile el ele işler yaptığımız zaman olur. İnşallah gelecekte de yine Büyükşehir'le beraber ilçe belediyelerimizle beraber biz Antalya'mıza daha iyisini yapacağız. Ama o günler gelinceye kadar da asla hiçbir şeyi ihmal etmeyeceğiz" diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, Antalya'da Duraliler ve Uncalı kavşakları ayaklarının yükseldiğini ve kısa zamanda da hizmete sunulacağını dile getirdi.