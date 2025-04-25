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Bakan Şimşek: Yıl Sonunda Enflasyon TCMB Tahminlerinde Gerçekleşecek

Bakan Şimşek: Yıl Sonunda Enflasyon TCMB Tahminlerinde Gerçekleşecek
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon beklentileri üzerine yaptığı açıklamada, yıl sonu enflasyonunun Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın tahmin aralığında gerçekleşmesini öngördüklerini belirtti. Enflasyon beklentilerinin geçmişteki seviyelere göre iyileştiğini vurguladı.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Yıl sonunda enflasyonun, TCMB'nin (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) tahmin aralığında gerçekleşeceğini öngörüyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sektörel enflasyon beklentilerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Enflasyon beklentilerinde geçtiğimiz aya göre sınırlı artış olsa da yıllık bazda kayda değer bir iyileşme gerçekleşti. 12 ay sonrası enflasyon beklentisi, hanehalkında son bir yılda 17 puan, reel sektörde 15 puan ve piyasa katılımcılarında 10 puan geriledi. Yurt içi ve küresel son dönem gelişmelerinin ekonomimize yansımalarını sınırlamaya yönelik gerekli tüm adımlar atılmaktadır. Uyguladığımız program sayesinde güçlenen makroekonomik temellerin yanı sıra sıkılaşan finansal koşullar ve emtia fiyatlarındaki düşüş dezenflasyon sürecini destekleyecektir. Yıl sonunda enflasyonun, TCMB'nin tahmin aralığında gerçekleşeceğini öngörüyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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