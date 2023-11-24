Bakan Şimşek yerel seçim sonrasını işaret etti: Türkiye'ye para akışı ciddi şekilde artacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'ye yapılacak yatırımların artışı için yerel seçim sonrasını işaret etti. Seçimin ardından Türkiye'nin varlıklarına talebin ciddi şekilde artacağını söyleyen Bakan Şimşek, "Yani Türkiye'ye fon akışı ciddi bir şekilde artacak." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bloomberg'e özel açıklamalar yaptı. Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmede bulunan Bakan Şimşek, ülkeye para akışının artışı için önümüzdeki yıl mart ayında yapılacak yerel seçimleri işaret etti.

"TÜRKİYE'YE FON AKIŞI CİDDİ ŞEKİLDE ARTACAK"

Bakan Şimşek, seçim sonrası TL varlıklara talebin ciddi şekilde artacağını söyledi.Şimşek, "Ben inanıyorum ki önümüzdeki aylarda özellikle de yerel seçimler sonrasında Türkiye'nin varlıklarına talep çok ciddi bir şekilde artacak. Yani Türkiye'ye fon akışı ciddi bir şekilde artacak." dedi.