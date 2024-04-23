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Bakan Şimşek "Yerel halk" ifadesine açıklık getirdi: Finansta kullanılan bir terminoloji, istismar ettiler

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, IMF Bahar Toplantıları kapsamında katıldığı panelde Türk halkı için "Yerel halk" ifadesini kullandığı iddialarına açıklık getirdi. Bakan Şimşek, "Bir toplantıda 'Küresel yatırımcılar Türkiye'nin programına güveniyor. Şimdi yerel yatırımcıları ikna etme zamanı' dedik. İçeride bu işin nasıl istismar edildiğini gördük. Çok şaşırıyoruz. Çünkü finansta kullanılan bir terminoloji bağlamından çıkarılırsa gereksiz tartışmalara yol açıyor" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Şimşek'in Washington'da Uluslararası Finans Enstitüsü tarafından düzenlenen Küresel Görünüm Forumu'nda kullandığı "locals" kelimesi sosyal medyada "yerel halk" olarak çevrilmiş ve eleştirilerin odağı olmuştu. Konuyla ilgili gözlerine çevrildiği Bakan Şimşek, sessizliğini bozdu.

"YEREL HALK" DEĞİL "YEREL YATIRIMCI" DEMİŞ

TRT Haber'e açıklamalarda bulunan Bakan Şimşek, "Bir toplantıda 'Küresel yatırımcılar Türkiye'nin programına güveniyor. Şimdi yerel yatırımcıları ikna etme zamanı' dedik. İçeride bu işin nasıl istismar edildiğini gördük. Burada çok şaşırıyoruz. Çünkü finansta kullanılan bir terminoloji bağlamından çıkarılırsa gereksiz tartışmalara yol açıyor" dedi.

"TÜRKİYE'NİN KREDİ NOT GÖRÜNÜMÜ POZİTİF"

Kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'ye yönelik değerlendirmelerine de değinen Bakan Şimşek, "Bütün uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Türkiye'nin görünümünü pozitife çekti biliyorsunuz. Bu şu demek; önümüzdeki dönemde kredi notunu arttıracağız demek. Zamanlaması konusunda bizim yorum yapmamız doğru olmaz. Fakat bizim açımızdan önemli olan şey şu: Piyasaların Türk varlıklarına, fiyatlamasına bakarsanız onlar zaten mevcut kredi notunun en az iki katı üzerinde fiyatlıyorlar. Zaten piyasa kararını vermiş" şeklinde konuştu.

ENFLASYON İÇİN HAZİRAN AYINI İŞARET ETTİ

Enflasyonda önümüzdeki aylardan itibaren kalıcı düşüşün başlayacağını belirten Bakan Şimşek, "Önümüzdeki haziran ayından itibaren hızla düştüğünü göreceğiz. Bu bizim programımızın paralelinde giden bir süreç. Dolayısıyla bir taraftan enflasyonu düşüreceğiz, bir taraftan mali disiplini tesis ediyoruz, bir taraftan dış açığı azaltıyoruz, bir taraftan da yapısal reformlarla Türkiye'nin bünyesini güçlendiriyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi

Mehmet Şimşek Türkiye Maliye Finans Politika Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (21)

haksız mıyım:

Sarayın harcamasına engel olamıyorsan ekonomiyi düzeltemezsin ve bu durumda sen sadece bir kuklasın bakan efendi...

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suleyman altıntaş:

Senin bu dediğin kendisini o makama getirene savaş açması anlamına gelir. Bunu yapabilecek bir babayiğit olsaydı zaten bu durumda olmazdık.

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dikduran adam:

sanki hergün seni saraya götürüp aleme meze yapıyorlar

yanıt3
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Turbo Levent:

Modern Köleliğin uygulandığı ilk örnek TÜRKİYE

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Narter Nart:

Güçleri ancak ve ancak garibana yeten, zenginin burnundan kıl bile alamayan bir sistemin ekonomisini düzeltmek için görev almak cesaret ister... Zenginden zekat vergisi alın...Bir KHK' ya bakar... 1/40 devlete vergi olsun...Zenginler paralarını ve mallarını devlet için millet için feda ederler... Sonunda bunca zamandır bu parayı onlara bu millet kazandırdı... zor günlerde milletten yüzünü dönenin kaşığı kırılsın.

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faruk merttürk:

Lütfen herşeyi Avrupa standartlarına göre uygulayın o zaman. Ücretler dahil.

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Murat Gülmez:

SIRMA SAÇLIM tasarrula ekonomi düzelecek se tasarrufa 1,700 000 tl maaş alan thy genel müdüründen başla

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Kadir Tokay:

Zamanında senin reis ekonomi kuruluşlarının Türkiye'ye verdiği notlara, hadi be oradan, senin verdiğin notlar bizi bağlamaz sana ne diyordu. Şimdi önemsemeye mi başladınız? Harbi iki yüzlüsünüz.

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dikduran adam:

sallama mehmet şimşek finans dilinde yerli yatırımcı denilir yerel halk denmez biz kabile miyiz

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atilla çekiç:

tasarruf diyor fakir fukaraya fakat devletteki maaş ve israfları görmüyor. yatıp kalkıp vergiler türeterek daha çok vergi ile vatndaşı fakirleştirerek düzeleceğini düşünüyor

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