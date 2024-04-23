Bakan Şimşek "Yerel halk" ifadesine açıklık getirdi: Finansta kullanılan bir terminoloji, istismar ettiler

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Şimşek'in Washington'da Uluslararası Finans Enstitüsü tarafından düzenlenen Küresel Görünüm Forumu'nda kullandığı "locals" kelimesi sosyal medyada "yerel halk" olarak çevrilmiş ve eleştirilerin odağı olmuştu. Konuyla ilgili gözlerine çevrildiği Bakan Şimşek, sessizliğini bozdu.

"YEREL HALK" DEĞİL "YEREL YATIRIMCI" DEMİŞ

TRT Haber'e açıklamalarda bulunan Bakan Şimşek, "Bir toplantıda 'Küresel yatırımcılar Türkiye'nin programına güveniyor. Şimdi yerel yatırımcıları ikna etme zamanı' dedik. İçeride bu işin nasıl istismar edildiğini gördük. Burada çok şaşırıyoruz. Çünkü finansta kullanılan bir terminoloji bağlamından çıkarılırsa gereksiz tartışmalara yol açıyor" dedi.

"TÜRKİYE'NİN KREDİ NOT GÖRÜNÜMÜ POZİTİF"

Kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'ye yönelik değerlendirmelerine de değinen Bakan Şimşek, "Bütün uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Türkiye'nin görünümünü pozitife çekti biliyorsunuz. Bu şu demek; önümüzdeki dönemde kredi notunu arttıracağız demek. Zamanlaması konusunda bizim yorum yapmamız doğru olmaz. Fakat bizim açımızdan önemli olan şey şu: Piyasaların Türk varlıklarına, fiyatlamasına bakarsanız onlar zaten mevcut kredi notunun en az iki katı üzerinde fiyatlıyorlar. Zaten piyasa kararını vermiş" şeklinde konuştu.

ENFLASYON İÇİN HAZİRAN AYINI İŞARET ETTİ

Enflasyonda önümüzdeki aylardan itibaren kalıcı düşüşün başlayacağını belirten Bakan Şimşek, "Önümüzdeki haziran ayından itibaren hızla düştüğünü göreceğiz. Bu bizim programımızın paralelinde giden bir süreç. Dolayısıyla bir taraftan enflasyonu düşüreceğiz, bir taraftan mali disiplini tesis ediyoruz, bir taraftan dış açığı azaltıyoruz, bir taraftan da yapısal reformlarla Türkiye'nin bünyesini güçlendiriyoruz" şeklinde konuştu.