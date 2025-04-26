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Bakan Şimşek: Türkiye'ye Yatırım İlgisi Artıyor

Bakan Şimşek: Türkiye'ye Yatırım İlgisi Artıyor
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD'de gerçekleştirdikleri toplantılarda Türkiye'ye olan yatırım ilgisinin yüksek olduğunu ve ekonomi programlarının dikkatle izlendiğini belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, " Türkiye'ye ilgi çok yoğun. Ekonomi programımız yakından takip ediliyor. Uzun vadeli yatırım fırsatları soruluyor" dedi.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "IMF-Dünya Bankası Bahar toplantıları için bulunduğumuz ABD'de bir haftada 60'tan fazla toplantı yaptık. 2 binden fazla yatırımcı, çok taraflı kalkınma bankaları, kredi derecelendirme kuruluşları, G20, IMFC ve IMF ülke grubu toplantıları, ikili görüşmeler, ABD'li teknoloji şirketleri, düşünce kuruluşları, STK'lar. Türkiye'ye ilgi çok yoğun. Ekonomi programımız yakından takip ediliyor. Uzun vadeli yatırım fırsatları soruluyor" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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