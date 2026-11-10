Bakan Şimşek: "Ticaret ortaklarımızdaki zayıf talebe rağmen ekonomide ılımlı büyüme sürerken küresel talep ve finansal koşulların iyileşmesiyle üretimin güçlenmesini bekliyoruz"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bakan Şimşek: "Ticaret ortaklarımızdaki zayıf talebe rağmen ekonomide ılımlı büyüme sürerken küresel talep ve finansal koşulların iyileşmesiyle üretimin güçlenmesini bekliyoruz"
Bakan Şimşek: "Ticaret ortaklarımızdaki zayıf talebe rağmen ekonomide ılımlı büyüme sürerken küresel talep ve finansal koşulların iyileşmesiyle üretimin güçlenmesini bekliyoruz"
Kaynak: AA