Bakan Şimşek Orta Vadeli Programı bir cümleyle özetledi
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Orta Vadeli Program'ın makro-finansal istikrar, dezenflasyon ve yapısal dönüşüm olduğunu belirtti.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Orta Vadeli Programa ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu. Bakan Şimşek, OVP'yi bir cümle ile özetledi.
Bakan Şimşek paylaşımında, "Orta Vadeli Program: Makro-finansal istikrar, dezenflasyon ve yapısal dönüşüm…" ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan Orta Vadeli Program (OVP 2024-2026) açıklandı. OVP'de 2023, 2024, 2025 ve 2026 yılları için büyüme, enflasyon, işsizlik ve dolar/TL seviyesi gibi tahminler de yer aldı.
OVP'ye göre enflasyon 2023 için 65, 2024 için 33, 2025 için yüzde 15,2, 2026 için yüzde 8,5 olarak tahmin edildi. OVP'de büyüme tahmini 2023 için ise yüzde 4,4, 2024 için yüzde 4, 2025 için yüzde 4,5 ve 2026 için yüzde 5 oldu.
İşsizlik tahmini 2023 için yüzde 10,1, 2024 için yüzde 10,3, 2025 için yüzde 9,9, 2026 için yüzde 9,3 oldu.
dolar/TL kurunun 2023 için 23,88, 2024 için yüzde 54 yıllık artışla 36,78, 2025 için yüzde 19,4 yıllık artışla 43,93, 2026 için yüzde 8,8 yıllık artışla 47,79 olması öngörüldü.