Hazine ve Maliye Bakanlığı ve TCMB "faiz politikası" haberlerini yalanladı Açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Mehmet Şimşek'in yerli ve yabancı toplantılarda faiz politikası hakkında asla yorum yapmadığını bildirdi. Bakanlık, Reuters'ın haberine yanıt vererek, kamuya açık olmayan bilgilerin paylaşılmadığını vurguladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Mehmet Şimşek'in yerli ve yabancı tüm toplantılarda prensip olarak faiz politikası hakkında "asla" yorum yapmadığını bildirdi.

Bakanlık, Şimşek'in Londra temaslarına yönelik Reuters'ın haberine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek, yerli ve yabancı tüm toplantılarda prensip olarak faiz politikası hakkında asla yorum yapmamaktadır. Bu çerçevede, Jonathan Spicer ve Marc Jones imzalı Reuters haberinde Londra programına dair 'izlenim' olarak aktarılan para politikasına ilişkin değerlendirmeler, Bakanlığımızı ve Sayın Bakanımızı kesinlikle bağlamamaktadır."

"Kamuoyuna açık olmayan herhangi bir bilgi veya politikanın paylaşılması söz konusu değildir"

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) da konuya ilişkin açıklamasında, TCMB'nin iletişim politikasını şeffaflık, tutarlılık ve eş zamanlı bilgilendirme ilkeleri çerçevesinde yürüttüğü, bu kapsamda, yurt içindeki ve dışındaki piyasa katılımcılarıyla düzenli olarak geniş katılımlı bilgilendirme toplantılarının gerçekleştirildiği bildirdi.

Açıklamada, Londra'da gerçekleştirilen teknik bilgilendirme toplantılarına ilişkin olarak kamuoyunda yer alan, "daha önce paylaşılmayan bilgi ve değerlendirmelerin yatırımcılarla paylaşıldığı" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

Söz konusu toplantılarda, para politikası uygulamalarının doğru anlaşılmasına katkı sağlamak amacıyla genel makroekonomik görünüm, finansal piyasalar ve bankacılık sektörüne ilişkin teknik soruların yanıtlandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu çerçevede yapılan tüm paylaşımlar, halihazırda kamuya açık olan para politikası metinleri ve yayımlanmış makroekonomik verilerle sınırlıdır. Yurt içi veya yurt dışında kamuoyuna açık olmayan herhangi bir bilgi veya politika değerlendirmesinin paylaşılması söz konusu değildir. TCMB'nin resmi iletişim kanalları dışında yer alan yorum, izlenim ve açıklamalara itibar etmeyiniz."

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş
