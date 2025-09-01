Bakan Şimşek'ten 2025 Hedefi: Yüksek Gelirli Ülkeler Grubuna Giriş Müjdesi
Bakan Şimşek, kalıcı refah artışında önemli bir aşamaya yaklaşıldığını ve 2025 yılında Dünya Bankası verilerine göre yüksek gelirli ülkeler grubuna girme ihtimalinin arttığını duyurdu. Orta Vadeli Program (2026-2028) yakında açıklanacak.
Bakan Şimşek: "Programımızın nihai hedefi olan kalıcı refah artışında önemli bir eşiğe yaklaştık. Dünya Bankası sınıflamasına göre 2025 yılında yüksek gelirli ülkeler grubuna girme ihtimalimiz arttı. Orta Vadeli Programımızı (2026-2028) yakında kamuoyu ile paylaşacağız." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi