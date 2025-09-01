Bakan Şimşek'ten 2025 Hedefi: Yüksek Gelirli Ülkeler Grubuna Giriş Müjdesi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Şimşek, kalıcı refah artışında önemli bir aşamaya yaklaşıldığını ve 2025 yılında Dünya Bankası verilerine göre yüksek gelirli ülkeler grubuna girme ihtimalinin arttığını duyurdu. Orta Vadeli Program (2026-2028) yakında açıklanacak.

Bakan Şimşek: "Programımızın nihai hedefi olan kalıcı refah artışında önemli bir eşiğe yaklaştık. Dünya Bankası sınıflamasına göre 2025 yılında yüksek gelirli ülkeler grubuna girme ihtimalimiz arttı. Orta Vadeli Programımızı (2026-2028) yakında kamuoyu ile paylaşacağız." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Bir zamanlar Süper Lig devlerine kafa tutan takım tam 8 gol yedi, başkan istifa etti

Süper Lig'i sallayan takım Amedspor'dan 8 yedi! Başkan istifa etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Londra'dan gelip sözleşmeli karpuz ekti, milyonlarca lira zarar etti

Londra'dan gelip sözleşmeli karpuz ekti, milyonlarca lira zarar etti
title