Bakan Şimşek, dezenflasyon ve ekonomik iyileşme için net tarih verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) ekim ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini ve sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi.

Uyguladığımız programın kısa vadeli etkileri ve zayıf dış talep sonucunda sanayi üretimi yılın ilk on ayında sınırlı daraldığına dikkat çeken Şimşek, "İşgücü piyasası bu gelişmeye rağmen dayanıklılığını sürdürüyor. Son bir yılda istihdam 1 milyonun üzerinde arttı. İşsizlik oranı mevsimsel düzeltilmiş olarak ekimde yüzde 8,8 gerçekleşti" değerlendirmesinde bulundu.

ÇÜNKÜ 2025 İÇİN OLUMLU TABLO ÇİZDİ

Sözlerinin devamında Şimşek, önümüzdeki yıl küresel finansal koşullar, ticaret büyümesi ve emtia fiyatlarının ülkemiz için daha destekleyici olmasını bekliyoruz. Bunun yanı sıra reel sektörde iyileşen güvenin ve dezenflasyon sayesinde oluşacak daha elverişli yurtiçi finansal koşulların ekonomik aktiviteyi olumlu etkilemesini öngörüyoruz. Programımız sayesinde sağlamlaşan makro temellerimiz sürdürülebilir yüksek ve kapsayıcı büyümeye zemin oluşturuyor" ifadelerini kullandı.