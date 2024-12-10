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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "İşgücü piyasası bu gelişmeye rağmen dayanıklılığını sürdürüyor. Son bir yılda istihdam 1 milyonun üzerinde arttı" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) ekim ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini ve sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi.

Uyguladığımız programın kısa vadeli etkileri ve zayıf dış talep sonucunda sanayi üretimi yılın ilk on ayında sınırlı daraldığına dikkat çeken Şimşek, "İşgücü piyasası bu gelişmeye rağmen dayanıklılığını sürdürüyor. Son bir yılda istihdam 1 milyonun üzerinde arttı. İşsizlik oranı mevsimsel düzeltilmiş olarak ekimde yüzde 8,8 gerçekleşti" değerlendirmesinde bulundu.

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Sözlerinin devamında Şimşek, önümüzdeki yıl küresel finansal koşullar, ticaret büyümesi ve emtia fiyatlarının ülkemiz için daha destekleyici olmasını bekliyoruz. Bunun yanı sıra reel sektörde iyileşen güvenin ve dezenflasyon sayesinde oluşacak daha elverişli yurtiçi finansal koşulların ekonomik aktiviteyi olumlu etkilemesini öngörüyoruz. Programımız sayesinde sağlamlaşan makro temellerimiz sürdürülebilir yüksek ve kapsayıcı büyümeye zemin oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek, dezenflasyon ve ekonomik iyileşme için net tarih verdi
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıGariban Vatandaş:

Kadirrrrr İNANDIN MI?

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Haber YorumlarıBenekonomistim:

Salla başı al maaşı boşver gerisini düzelmiyor çünkü

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Haber YorumlarıIsmail null:

Hep aynı hikaye..

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Haber YorumlarıHalil Aydoğan:

İnanmayanı içeri alırlar mı ki ??

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Haber YorumlarıMustafa Kinali:

Yalancinin taaaaaa

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Haber YorumlarıKorhan KILIÇ:

Utanmiyorsuniz degilmi.bu kaçıncı net tarih....

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