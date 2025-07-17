Bakan Şimşek sinyali verdi: Emeklilikte yeni sisteme geçiliyor

Bakan Şimşek sinyali verdi: Emeklilikte yeni sisteme geçiliyor
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Emeklilik sisteminin değişebileceğinin sinyallerini veren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Şu anda emekli maaşlarında bir adaletsizlik söz konusu, farklı prim günleri olanlar aynı maaşı almamalı" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti'nin Kızılcahamam'da düzenlediği istişare kampında yaptığı açıklamada, emeklilik sisteminde köklü değişiklikler yapılabileceğinin işaretini verdi. Şimşek, prim günü sayısına göre maaşların yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

"FARKLI PRİM GÜNLERİ OLANLAR..."

Konuşmasında mevcut sistemde adaletsizlik olduğunu vurgulayan Bakan Şimşek, "Birçok kez bana 3 bin prim günü olanla 9 bin prim günü olan aynı maaşı almamaları gerektiğine yönelik serzenişler geliyor. Şu anda emekli maaşlarında bir adaletsizlik söz konusu. Farklı prim günleri olanlar aynı maaşı almamalı" şeklinde konuştu.

"NE KADAR PRİM O KADAR MAAŞ" DÖNEMİ

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Işıkhan, emeklilik sisteminin yeniden yapılandırılması için çalışmalara başlandığını ve "ödenen prim kadar maaş" ilkesinin hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti. Yeni sistemle birlikte, uzun süre çalışan ve daha fazla prim ödeyenlerin daha yüksek maaş almasının hedeflendiği belirtiliyor.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (19)

Haber YorumlarıcanQmen:

sen can veremezsin bence.bukadar insan ahı ile sonunu merak ediyorum.yani nereden nasıl insanların elinden alırım diye düşünmek saf kötülüktür.ve sen kötüsün.

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Haber Yorumlarıvatandaş:

adalet için emekli olanlardan da ne kadar prim ödemiş ise ona göre maaş vererek başla. emeklilik çarpan katsayısı geçmişteki ile yeni olacak olan aynı katsayı olmalı. yapacaksanız bu işi tam adaletli olacak şekilde yapın.

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Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Hele şükür, 9860 gün ile saydırıp duruyordum kendime, madalyamı taktılar bana diye ..

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Haber YorumlarıKısa Hayat:

Emeklilerin hakkını verecekmiş gibi konuşuyor.... Arka planda ne dümen çevirecek Allah bilir

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Haber Yorumlarıismail Yasin:

boş laf .. emekliler aç karnına yaşıyor.. kira ödeyemez hale gelmiş, faturalar şişmiş, Kredi kartları borcuna batmış.. hala konuşuyor.. yapmanız gereken tüm emeklilere 15.000 TL acilen zam yapmak.. insanlık ve adalet, vicdan bunu gerektirir.. gerisi hikâye..

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Haber YorumlarıCENGAVER:

Adamda onu söylüyor zaten, herkese zam değil, 3200 ile 10 yıl prim yatırmış emekli olmuş adamla 7200 ile 25 yıl prim yatırmış adamı bir tutmamak lazım diyor. 3200 adama 16bin bile fazla diğerine 25 bin bile az diyor anlayacağın.

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