Bakan Şimşek sinyali verdi: Emeklilikte yeni sisteme geçiliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti'nin Kızılcahamam'da düzenlediği istişare kampında yaptığı açıklamada, emeklilik sisteminde köklü değişiklikler yapılabileceğinin işaretini verdi. Şimşek, prim günü sayısına göre maaşların yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

"FARKLI PRİM GÜNLERİ OLANLAR..."

Konuşmasında mevcut sistemde adaletsizlik olduğunu vurgulayan Bakan Şimşek, "Birçok kez bana 3 bin prim günü olanla 9 bin prim günü olan aynı maaşı almamaları gerektiğine yönelik serzenişler geliyor. Şu anda emekli maaşlarında bir adaletsizlik söz konusu. Farklı prim günleri olanlar aynı maaşı almamalı" şeklinde konuştu.

"NE KADAR PRİM O KADAR MAAŞ" DÖNEMİ

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Işıkhan, emeklilik sisteminin yeniden yapılandırılması için çalışmalara başlandığını ve "ödenen prim kadar maaş" ilkesinin hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti. Yeni sistemle birlikte, uzun süre çalışan ve daha fazla prim ödeyenlerin daha yüksek maaş almasının hedeflendiği belirtiliyor.