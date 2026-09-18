Bakan Şimşek: "Oradaki yatırımcıları korumaya yönelik olarak Katılımevim ve Birevim’i alma sürecini Emlak Katılım başlattı."Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bakan Şimşek: "Oradaki yatırımcıları korumaya yönelik olarak Katılımevim ve Birevim’i alma sürecini Emlak Katılım başlattı.
Bakan Şimşek: "Oradaki yatırımcıları korumaya yönelik olarak Katılımevim ve Birevim'i alma sürecini Emlak Katılım başlattı."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı