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Bakan Şimşek: "Oradaki yatırımcıları korumaya yönelik olarak Katılımevim ve Birevim’i alma sürecini Emlak Katılım başlattı."

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Bakan Şimşek: "Oradaki yatırımcıları korumaya yönelik olarak Katılımevim ve Birevim’i alma sürecini Emlak Katılım başlattı.

Bakan Şimşek: "Oradaki yatırımcıları korumaya yönelik olarak Katılımevim ve Birevim'i alma sürecini Emlak Katılım başlattı."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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