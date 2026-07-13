Haberler

Bakan Şimşek: "Mayısta yıllıklandırılmış cari açık 37,3 milyar dolar gerçekleşti"

Bakan Şimşek: 'Mayısta yıllıklandırılmış cari açık 37,3 milyar dolar gerçekleşti'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mayısta yıllıklandırılmış cari açığın 37,3 milyar dolar olduğunu belirterek, cari açığın sürdürülebilir seviyelerde kalmasının ekonomik dayanıklılığı gösterdiğini ve makrofinansal istikrarı desteklediğini ifade etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Mayısta yıllıklandırılmış cari açık 37,3 milyar dolar gerçekleşti. Küresel ekonomideki şoklara karşın cari açığın sürdürülebilir seviyelerde kalması ekonomimizin dayanıklılığını gösterirken, makrofinansal istikrarı da desteklemektedir" dedi.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, enerjide dışa bağımlılığı azaltan yapısal dönüşüm çalışmalarına devam edeceklerini belirterek, "Mayısta yıllıklandırılmış cari açık 37,3 milyar dolar gerçekleşti. Küresel ekonomideki şoklara karşın cari açığın sürdürülebilir seviyelerde kalması ekonomimizin dayanıklılığını gösterirken, makrofinansal istikrarı da desteklemektedir. Brüt dış finansman ihtiyacı ve brüt dış borç stoku uzun dönem ortalamalarının altında seyretmektedir. Sağladığımız kazanımları kalıcı hale getirmek için yüksek katma değerli üretimi ve ihracatı artıran, enerjide dışa bağımlılığı azaltan yapısal dönüşüm adımlarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde ara karar! 2 sanığın tutukluluk hali devam edecek

Türkiye'nin konuştuğu davada ara karar! Sanık sinir krizi geçirdi
Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 10 ilde 25 şüpheli gözaltına alındı

Yazıcıoğlu dosyası raftan indi! Tasarlayarak öldürmekten gözaltındalar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Otobüste mide bulandıran görüntü! Polis hemen harekete geçti

Otobüste mide bulandıran görüntü
Aşk kriterlerini açıkladı! Survivor yarışmacısından dikkat çeken liste

Aşk kriterlerini açıkladı! Survivor yarışmacısından dikkat çeken liste
Trafik cezasına üzüleceğine bakın ne yaptı

Trafik cezasına üzüleceğine bakın ne yaptı
Baba ve iki kızı denizde dehşeti yaşadı! Ölümle böyle burun buruna geldiler

Baba ve kızları denizde dehşeti yaşadı!
Savaşta bir ilk! ABD İran'a karşı yeni silahını sahaya sürdü

Savaşta bir ilk! Sahaya sürülen yeni silah tüm dengeleri değiştirecek
Haluk Levent'in gözaltına alınması sonrası Türkiye bu listeyi konuşuyor

Haluk Levent'in gözaltına alınması sonrası herkes bu listeyi konuşuyor
Haluk Levent'ten depremzedeler için alınan evlerle 60 milyon dolarlık vurgun

Depremzedeler için alınan evleri bakın ne yapmışlar?