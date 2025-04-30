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Bakan Şimşek: İlk Çeyrek Turizm Geliri 61,6 Milyar Dolar

Bakan Şimşek: İlk Çeyrek Turizm Geliri 61,6 Milyar Dolar
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2023 yılının ilk çeyreğinde turizm gelirlerinin 61,6 milyar dolar, ziyaretçi sayısının ise 62,3 milyon kişi olduğunu açıkladı. Turizm gelirleri cari dengedeki olumlu seyri destekliyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "İlk çeyrekte yıllıklandırılmış turizm geliri 61,6 milyar dolar, ziyaretçi sayısı 62,3 milyon kişi oldu. Turizm gelirleri cari dengedeki olumlu seyri destekliyor" dedi.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Küresel mal ticaretinde artan riskler hizmet ihracatının önemini daha da artıyor. İlk çeyrekte yıllıklandırılmış turizm geliri 61,6 milyar dolar, ziyaretçi sayısı 62,3 milyon kişi oldu. Turizm gelirleri cari dengedeki olumlu seyri destekliyor. 2025 yılında 64 milyar dolar turizm geliri ve 65 milyon ziyaretçi hedefine ulaşmayı öngörüyoruz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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