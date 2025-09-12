Bakan Şimşek Gaziantep'te Sanayicilerle Bir Araya Geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Gaziantep'te sanayicilerle bir araya geldi.

Bakan Şimşek, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürlüğünü ziyaret etti.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda, Vali Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri, OSB Müdürü Cengiz Şimşek ve sanayiciler hazır bulundu.

Daha sonra beraberindekilerle Gaziantep Ticaret Odasını (GTO) ziyaret eden Bakan Şimşek, burada düzenlenen "Değerlendirme Toplantısı" ile "Gaziantep İş Dünyası Buluşması"na katıldı.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantılarda iş insanlarının taleplerini dinleyen Bakan Şimşek, daha sonra kentten ayrıldı.