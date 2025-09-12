Bakan Şimşek Gaziantep'te İş Dünyasıyla Buluştu

İŞ DÜNYASI İLE BULUŞMA TOPLANTISINA KATILDI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Gaziantep'te Organize Sanayi Bölge Başkanlığı mütevelli heyeti ile toplantı yaptı. Şimşek ardından Gaziantep Ticaret Odasında değerlendirme toplantısı ve iş dünyası ile buluşma toplantısına katıldı.

Basına kapalı gerçekleşen toplantılarda Bakan Şimşek'e Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri ve iş insanları eşlik etti.