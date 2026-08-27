Bakan Şimşek: Esnafın Finansmana Erişimini Güçlendiriyoruz
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, esnafa yönelik Hazine destekli kredilerde faiz yükünün önemli kısmını karşıladıklarını, yeni düzenlemeyle kredi koşullarını sağlayamayan esnafın da finansmana erişimini kolaylaştırdıklarını açıkladı.
HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Esnafımızın finansmana erişimini güçlendirmeyi sürdürüyoruz. Hazine destekli yatırım ve işletme kredilerinde faiz yükünün önemli bir kısmını karşılıyoruz" dedi.
Bakan Şimşek, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Esnafımızın finansmana erişimini güçlendirmeyi sürdürüyoruz. Hazine destekli yatırım ve işletme kredilerinde faiz yükünün önemli bir kısmını karşılıyoruz. Yaptığımız yeni düzenlemeyle kredi koşullarını tam olarak karşılayamayan esnafımızın da finansmana erişimini kolaylaştırıyoruz. Üreten, yatırım yapan ve istihdam sağlayan esnafımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.