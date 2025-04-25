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Bakan Şimşek: Enflasyon Merkez'in tahmin aralığında gerçekleşecek

Bakan Şimşek: Enflasyon Merkez'in tahmin aralığında gerçekleşecek
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Haberler
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon beklentilerine ilişkin açıklama yaptı. Dezenflasyon sürecinin devam ettiğinin altını çizen Şimşek, "Yıl sonunda enflasyonun TCMB'nin tahmin aralığında gerçekleşeceğini öngörüyoruz" diye konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın açıkladığı enflasyon beklenti raporuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şimşek açıklamasına şöyle devam etti: Enflasyon beklentilerinde geçtiğimiz aya göre sınırlı artış olsa da yıllık bazda kayda değer bir iyileşme gerçekleşti. 12 ay sonrası enflasyon beklentisi hanehalkında son bir yılda 17 puan, reel sektörde 15 puan ve piyasa katılımcılarında 10 puan geriledi.

"ENFLASYON MERKEZ'İN TAHMİN ARALIĞINDA GERÇEKLEŞECEK"

Yurtiçi ve küresel son dönem gelişmelerinin ekonomimize yansımalarını sınırlamaya yönelik gerekli tüm adımlar atılmaktadır. Uyguladığımız program sayesinde güçlenen makroekonomik temellerin yanı sıra sıkılaşan finansal koşullar ve emtia fiyatlarındaki düşüş dezenflasyon sürecini destekleyecektir. Yıl sonunda enflasyonun TCMB'nin tahmin aralığında gerçekleşeceğini öngörüyoruz.

Bakan Şimşek: Enflasyon Merkez'in tahmin aralığında gerçekleşecek

Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
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Yorumlar (8)

Haber Yorumlarımehmet kaya:

Güven sıfır yalan %100 Gerçeği gizleyerek tahmin oranları söyleyecek döviz düşsün diye aşırı katı Kredi kartları faizi yükseltti taksitlendirmeyi kaldırıldı Borçlar yükseldi banka tahsilatsa düşen oranlar %51 arttı çok korkunçsunuz

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Haber YorumlarıNUH KILINÇ:

Bende sizin ilk seçimde gideceğinizi öngörüyorum..bakalım kimin öngörüsü çıkacak

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Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Istediğiniz rakamı oturtursunuz sonra bak dediğimiz çıktı demek mi istiyorsunuz Allah ın sabrı çok ama onun da bir sınırı var müslümanım diyen bir ülkede bu kadar yalan söylemek insanlari aptal yerine koymak yanınıza kalacak mı zannediyorsunuz

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Haber Yorumlarısercan tc:

bu adam halen utanmadan o koltukta oturuyor

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Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Şimşek kendi dediğine inanıyormusun Bu kaçıncı sallama Reise alıştık tutmayan tahminler Büyük Türkiye yüzyılı oleeyyyy

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Haber YorumlarıKemal Senel:

La bu adamın hayati yalan dolan geçmiş d'de Ülke'yi zarara uğratmıştır

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Haber Yorumlarıismail Yasin:

yalancının mumu yatsıya kadar yanar.... ortada bir reel enflasyon verisi yok.. kafanızdan uydurma rakamlar ile enflasyon rakamları reel enflasyon ile örtüşmez.. Allah sizden razı olmasın...

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Haber Yorumlarıhuseyin eskin:

Önemli olan Tüik denen kurumun hesabı değil vatandaşın enflasyonu ne kadar hissettiği, Tüik2in yalan yanlış açıkladığı oran kimin umrunda, nasıl olsa kafalarına göre hesap yapıyorlar.

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