Bakan Şimşek Enflasyon Beklentilerinde İyileşme Olduğunu Açıkladı

Bakan Şimşek Enflasyon Beklentilerinde İyileşme Olduğunu Açıkladı
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasa katılımcıları ve reel sektörün enflasyon beklentilerinde iyileşme yaşandığını belirtti. 12 ay sonrası enflasyon beklentilerinin gerilediğini vurguladı.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Piyasa katılımcılarının ve reel sektörün enflasyon beklentileri iyileşiyor. Öngörülebilirliği ve güveni artıran programımız, kararlı duruşumuz ve etkin iletişimimiz sayesinde finansal dalgalanmaların beklentilere yansıması sınırlı kaldı" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sektörel enflasyon beklentilerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Şimşek, "Piyasa katılımcılarının ve reel sektörün enflasyon beklentileri iyileşiyor. Mayısta 12 ay sonrası enflasyon beklentisi, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre reel sektörde 15 puan, piyasa katılımcılarında 8 puan geriledi. Hanehalkı beklentisinde nisana göre sınırlı artış görülse de yıllık bazda iyileşme 16 puan oldu. Öngörülebilirliği ve güveni artıran programımız, kararlı duruşumuz ve etkin iletişimimiz sayesinde finansal dalgalanmaların beklentilere yansıması sınırlı kaldı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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