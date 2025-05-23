Bakan Şimşek: Enflasyon beklentileri iyileşiyor

Bakan Şimşek: Enflasyon beklentileri iyileşiyor
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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, enflasyon beklentilerinde yıllık bazda reel sektörde 15, hanehalkında 16 puanlık iyileşme yaşandığını açıkladı. Piyasa güveninin arttığını belirten Şimşek, ekonomik programın etkilerinin kalıcı olacağına vurgu yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasa katılımcıları ve reel sektörün enflasyon beklentilerindeki olumlu değişime dikkat çekti. Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ekonomide atılan adımların güven ve öngörülebilirliği artırdığını vurguladı.

REEL SEKTÖRDE 15 PUANLIK İYİLEŞME

Bakan Şimşek'in açıklamasına göre, Mayıs ayında 12 ay sonrasına ilişkin enflasyon beklentisi, geçen yılın aynı dönemine kıyasla reel sektörde 15 puan, piyasa katılımcılarında ise 8 puan geriledi. Bu gerileme, ekonomi politikalarının beklentiler üzerindeki etkisini net bir şekilde ortaya koyuyor.

HANEHALKI BEKLENTİSİ DE OLUMLU YÖNDE

Şimşek, hanehalkı enflasyon beklentilerinde Nisan ayına göre sınırlı bir artış yaşansa da, yıllık bazda 16 puanlık iyileşme olduğuna dikkat çekti. Bu durumun, enflasyonla mücadele programına olan güvenin artmakta olduğuna işaret ettiği ifade edildi.

EKONOMİK PROGRAM BEKLENTİLERİ DENGELİYOR

Bakan Şimşek, "Kararlı duruşumuz, etkin iletişimimiz ve öngörülebilirliği artıran programımız sayesinde, finansal dalgalanmaların beklentilere etkisi sınırlı kaldı" dedi. Bu açıklama, ekonomi yönetiminin fiyat istikrarı konusundaki kararlılığını sürdürdüğünü ortaya koydu.

Bakan Şimşek: Enflasyon beklentileri iyileşiyor

Haberler.com / Fatih Kayalı - Ekonomi
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Millet inanmıyor kendini kafaya almaya devam ama nereye kadar

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