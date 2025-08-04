Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması: 44 ayın en düşük seviyesi

Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması: 44 ayın en düşük seviyesi
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı Temmuz ayı enflasyon verilerine göre, enflasyonun 44 ayın en düşük seviyesine gerilediğini belirtti ve dezenflasyon sürecinin hedefleri doğrultusunda ilerlediğini vurguladı.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre TÜİK verilerine göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %33,52, aylık %2,06 arttı. Bunun üzerine Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye İstatistik Kurumu'nun Temmuz ayı enflasyon verilerini açıklaması üzerine "Enflasyon 44 ayın en düşük seviyesinde" dedi.

Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması: 44 ayın en düşük seviyesi

"ENFLASYON 44 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TÜİK'in Temmuz ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Dezenflasyon sürecinin hedeflerinin doğrultusunda ilerlediğine dikkati çeken Şimşek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Enflasyon 44 ayın en düşük seviyesinde. Aylık enflasyon temmuzda geçici ve dönemsel etkilerle yüzde 2,06 gerçekleşirken yıllık enflasyon son 12 ayda 28,3 puan düşüşle yüzde 33,5'e geriledi. Yıllık gıda enflasyonu yüzde 28, temel mal enflasyonu yüzde 20,7 oldu. Hizmet enflasyonu üç yılı aşkın sürenin ardından ilk kez yüzde 50'nin altına indi. Dezenflasyon süreci hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemektedir. Yıl sonunda enflasyonun TCMB'nin tahmin aralığında gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Enflasyondaki düşüş, öngörülebilirliği artırarak yurtiçi finansal şartların ve yatırım ortamının daha da iyileşmesine katkı sağlayacaktır. Temel önceliğimiz olan kalıcı fiyat istikrarını sağlamak için programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Enflasyon temmuz ayında yüzde 2,06 arttı, yıllık bazda yüzde 33,52 oldu

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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıjyqcs85fkm:

söylediğine inşallah kendide inanıyordur

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Haber Yorumlarıoğuz:

tabiki senin tuzun kuru bunu birde sokaktaki vatandaşa sorun insanlar temel gıdalarını bile alamıyor

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Haber Yorumlarımert29y:

44 ay yaklaşık 4 yıl demek.oysa 4 yıldır yüce reyiz inşallah seneye tek haneye indireceğiz deyip duruyordu.yıllardır uyutuyor milleti masallarla.olan gariban yoksul fakir halka oluyor.tepedekilerin keyifleri yerinde.makam araçları saraylar uçaklar.şatafat devam ediyor.ülke yangın yerine dönmüş insan olanda azıcık utanma olur.bari şu dönemde baz geçin lüksünüzden şatafatınızdan

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Haber Yorumlarıhakan uğurlu:

Helal olsun Dayıoğlu her 22 yıldır söylüyorduk kimse inanmıyordu.yaparsa ak parti yapar bakın nasıl da enflasyon düşmüş devam devam Mehmet abi biraz daha

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