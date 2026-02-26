Bakan Şimşek: Ekonomik Güven Endeksi 100,7 ile eşik değeri aştı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün açıklanan Ekonomik Güven Endeksi verisini değerlendirdi.

Bakan "Şimşek, Ekonomik Güven Endeksi şubatta 100,7 ile eşik değeri aştı. Tüm sektörlerin değerlendirmelerini yansıtan endeks, ekonomik duruma ilişkin olumlu algı ile beklentilerdeki iyileşmeyi gösteriyor." ifadelerini kullandı.

REEL KESİMDE 2023 SONRASI EN YÜKSEK SEVİYE

İmalat sanayi ve üretim dünyasındaki toparlanmaya dikkat çeken Şimşek, reel kesim güveninin 2023 yılı Ekim ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını ifade etti. Bakan, bu verinin imalat sanayi görünümündeki toparlanmanın güç kazandığının somut bir işareti olduğunu kaydetti.

"MAKROEKONOMİK TEMELLERİ SAĞLAMLAŞTIRIYORUZ"

Ekonomi programının kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade eden Bakan Şimşek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Uyguladığımız politikalarla öngörülebilirliği artırırken makroekonomik temelleri sağlamlaştırıyoruz."