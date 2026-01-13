Haberler

Bakan Şimşek: Cari açığın sürdürülebilir seviyelerde kalmasını bekliyoruz
Güncelleme:
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2026 yılında cari açığın milli gelire oranının yaklaşık yüzde 1,5 seviyesinde kalmasının beklendiğini açıkladı. Kasım ayı ödemeler dengesi verileriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Şimşek, yılın sonunda cari açığın 23,2 milyar dolar olduğunu belirtti.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "2026 yılında cari açığın milli gelire oranının yaklaşık yüzde 1,5 ile sürdürülebilir seviyelerde kalmasını bekliyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kasım ayı ödemeler dengesi istatistiklerine ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Şimşek, "Kasım ayında yıllık cari açık 23,2 milyar dolar gerçekleşti. Ocak-kasım döneminde yıllık cari açıkta görülen 12,8 milyar dolarlık artışta, özellikle fiyat yükselişi nedeniyle altın dengesindeki 6,4 milyar dolarlık bozulma belirleyici oldu. 2025 yılında, küresel ticaretteki zorluklara ve altın kaynaklı artışa rağmen; ihracatın dirençli yapısı ile turizm gelirlerindeki güçlü performans, cari dengenin sürdürülebilir seviyelerde korunmasını sağladı. Sanayi üretimi ve ihracatın teknoloji kompozisyonundaki iyileşmenin yanı sıra, düşük enerji fiyatları, avro/dolar paritesindeki destekleyici görünüm ve attığımız yapısal adımlar sayesinde 2026 yılında da cari açığın milli gelire oranının yaklaşık yüzde 1,5 ile sürdürülebilir seviyelerde kalmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
