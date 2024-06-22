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Bakan Şimşek: Motokurye ve garsonların bahşişine vergi muafiyeti getiriyoruz

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Motokuryenin gelirine, garsonların bahşişine yeni vergi yok, muafiyet getiriyoruz" dedi.

Hazine Ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, garson ve motokuryelere yönelik olarak verilen bahşişlerden KDV kesilmesine yönelik yeni düzenleme yapılacağını açıkladı.

BAHŞİŞTEN KESİNTİ YAPILIYORDU

Mevcut durumda herhangi bir restorandan uygulamalar vasıtasıyla yemek sipariş edilse ve yemeğin tesliminden sonra değerlendirme aşamasında yine uygulama üzerinden bahşiş verilirse bu bahşişten Katma Değer Vergisi kesiliyordu. Yapılacak düzenlemeyle birlikte uygulama üzerinden verilen bahşişlerden KDV alınmayacak.

BAKAN ŞİMŞEK: KDV'YE TABİ OLMAYACAK

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Bakan Şimşek, "Motokurye faaliyetleriyle bahşiş gelirlerinin vergilendirilmesini kolaylaştırıyoruz. Düzenleme ile motokurye faaliyetlerinden doğan ticari kazançlar basit usulde vergilendirilecek, bahşiş gelirleri normal ücret geliriyle ilişkilendirilmeyecek ve hizmet bedelinden ayrı gösterilerek KDV'ye tabi olmayacak" ifadelerine yer verdi.

Bakan Şimşek'in o paylaşımı;

Bakan Şimşek: Bahşiş ve motokuryelere vergi muafiyeti getiriyoruz

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek İş Dünyası Finans Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (5)

Mert Ali Bal:

Sayın bakanım aylarca güneş ile ısınacağız doğalgaz ile ısınma olmayacak. Bununla alakalı bir çalışmanız var mı?

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ekrem celebi :

ışcı kesım zengınden sayılacak basıt usulden değil yuksek kazanc usulunden vergı vermeye devam..böl parcala.ayrıştır.sustur moto kurye ve garsonlardan başladılar emeklıllerde oldugu gıbı

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Mucahit Kocyigit:

Bahşişten vergimi alıyordunuz çok yazık çok üzüldüm halkım milletim adına

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Yucel Cakir:

Çok büyük İhsan eylediniz bakanım

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Mucahit Kocyigit:

Parayı ipe assam rüzgarda hareket etti diye vergi alacak kadar olduk öylemi, milletimi hükümetin doğum teşviği programına katılmamalarını tavsiye ederim ateşe uçuşan haşereler gibi yapmayın.

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