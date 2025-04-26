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Bakan Şimşek: 41 Milyar Dolar Proje Finansmanı Sağlayacağız

Bakan Şimşek: 41 Milyar Dolar Proje Finansmanı Sağlayacağız
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uluslararası finans kuruluşlarından 3 yıllık süreçte uzun vadeli ve düşük maliyetli yaklaşık 41 milyar dolarlık proje finansmanı alacaklarını açıkladı. Finansman kaynakları yeşil dönüşüm, altyapı yatırımları ve kapsayıcı büyüme projeleri için kullanılacak.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 6 uluslararası finans kuruluşundan uzun vadeli ve düşük maliyetli, yaklaşık 41 milyar dolar proje finansmanı sağlayacaklarını açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kalkınma finansmanını en etkin kullanan ülkeler arasındayız. Dünya Bankası, Uluslararası Finans Kurumu, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Asya Altyapı Yatırım Bankası, İslam Kalkınma Bankası ve Avrupa Yatırım Bankası ile iş birliklerimizi güçlendirmek üzere bir araya geldik. Bu kuruluşlardan 3 yıllık dönemde uzun vadeli ve düşük maliyetli, yaklaşık 41 milyar dolar proje finansmanı sağlamayı öngörüyoruz. Kaynaklar; yeşil ve dijital dönüşüm, afet dayanıklılığı, altyapı yatırımları ve kapsayıcı büyüme projeleri için kullanılacak. Böylece, üretkenliği artırarak sürdürülebilir yüksek büyümeyi destekleyeceğiz. Hedefimiz, Türkiye'nin yüksek gelirli ülkeler arasında yer almasıdır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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