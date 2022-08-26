Bakan Nebati: Türk iş dünyasına iletilen mektubun endişe yaratması anlamsız

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türk iş dünyasına gönderilen mektupla ilgili, "Türk iş dünyası örgütlerine iletilen mektubun iş çevrelerimizde endişe yaratması anlamsızdır. Müttefikimiz ve ticaret ortağımız ABD'nin, işletmelerini, ekonomimize yatırım yapmaya davet ettiğini görmekten memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Bakan Nureddin Nebati, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada; Türkiye'nin, en önemli siyasi ve ekonomik güç merkezlerinden biri olduğunu belirterek, "Türk iş dünyası örgütlerine iletilen mektubun iş çevrelerimizde bir endişe yaratması anlamsızdır. Türkiye, dünyanın en önemli siyasi ve ekonomik güç merkezlerinden biridir. İş dünyamız devletinin gücünü her zaman yanında hissetmelidir. Müttefikimiz ve ticaret ortağımız ABD'nin, işletmelerini, ekonomimize yatırım yapmaya davet ettiğini görmekten memnuniyet duyuyoruz. Ülkemiz, müttefikleriyle birlikte küresel ve bölgesel zorluklara karşı, ortak çaba sarf etmeye ve iş birliğini güçlendirmeye önem veriyor. Ayrıca komşularımızla, başta turizm olmak üzere çeşitli sektörlerde, yaptırımlara konu olmayan çerçevede, ticari ve ekonomik ilişkilerimizi geliştirmeye kararlıyız" dedi.