Bakan Nebati'den yeni bir çıkış daha: Parıltıyı sadece gözlerinizde değil, vücudunuzun her yerinde hissetmelisiniz - Haberler

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Bakan Nebati'den yeni bir çıkış daha: Parıltıyı sadece gözlerinizde değil, vücudunuzun her yerinde hissetmelisiniz

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Ekonomi
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Genç İş İnsanları Konfederasyonu İş Zirvesi Programı'nda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Daha önce yaptığı "Ekonomi gözlerdeki parıltıdır" sözünü biraz daha ileri taşıyan Nebati, "O parıltıyı sadece gözlerde değil, vücudunuzun her yerinde, hücrelerinize kadar hissetmelisiniz" ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar gelecek...

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi

Nureddin Nebati, Ekonomi, Güncel, Haberler

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