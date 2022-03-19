Bakan Nebati'den yeni bir çıkış daha: Parıltıyı sadece gözlerinizde değil, vücudunuzun her yerinde hissetmelisiniz
Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Ekonomi
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Genç İş İnsanları Konfederasyonu İş Zirvesi Programı'nda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Daha önce yaptığı "Ekonomi gözlerdeki parıltıdır" sözünü biraz daha ileri taşıyan Nebati, "O parıltıyı sadece gözlerde değil, vücudunuzun her yerinde, hücrelerinize kadar hissetmelisiniz" ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar gelecek...