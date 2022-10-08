Bakan Nebati'den esnafı sevindirecek haber: Esnafla ilgili indirimlerin yapılması için bir paket üzerinde çalışıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati esnafa rahat nefes aldıracak bir düzenlemenin yapıldığını açıkladı. Bakan Nebati, "Esnafla ilgili limitlerin artırılması ve indirimlerin yapılacağı bir paket üzerinde çalıştığımızı söyleyeyim" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, esnaflara yapılacak ekonomik desteklerden bahsederek yakın zamanda esnaflarla ilgili limitlerin artırılmasına yönelik çalışmanın hayata geçirileceğini anlattı.

"HALK BANKASI İLE HER TÜRLÜ ÇALIŞMAYI YAPIYORUZ"

Bakan Nebati, katıldığı bir televizyon programında KYK faizlerinden enflasyona kadar gündeme ilişkin önemli konularda açıklama yaptı. Nebati, esnafa yönelik olarak hayata geçirilmesi planlanan düzenlemelerden bahsetti. Hazine ve Maliye Bakanı "Halk Bankası ile her türlü çalışmayı yapıyoruz" diyerek "Esnafla ilgili limitlerin artırılması ve indirimlerin yapılacağı bir paket üzerinde çalıştığımızı söyleyeyim. Çalışmalarımızı yapıyoruz. Kabinede konuşulduktan sonra bitirmiş oluruz" sözlerini kullandı.

"SİCİL AFFI YETERLİ DEĞİL"

Sicil affı hakkında da konuşan Bakan Nebati, "Sicil affının getirilmesi yeterli değil" açıklamasında bulunan Nebati, "Bankacılık sektörünün kanuna koyulmasına rağmen kayıtlarından çıkarmayıp, gayrı resmi affı görmemesi gerekirken görüyor. Sicil affıyla birlikte sektörün kamu otoritesinin kararını uygulama sorumluluğu olacak." ifadelerini kullandı.

"9 MİLYON DOSYA TEMİZLENECEK"

Nebati sözlerine şöyle devam etti: "2 bin liraya kadar icraya düşmüş, 9 milyon dosyanın temizlenmesini içeriyor. Kolaylık veriyoruz, vazgeçtiği kısmı değersiz alacak kategorisine alıyor, mükellef faydalanıyor, vatandaşımız temizlenmiş oluyor. Varlık yönetim şirketlerindeki, 2 bin 500 liraya kadarki borçlar için görüşüyoruz. Borçlar silinmesi kaydıyla yarısını ödeyip sıfırlıyoruz. 6 milyon insan durumdan kurtulmuş olacak."