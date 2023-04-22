Bakan Murat Kurum: Kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlayan düzenleme uzatılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, konutlarda kira artışını yüzde 25 ile sınırlayan ve 1 Temmuz'da sona erecek olan düzenlemeyi uzatacaklarını açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum dün akşam TRT Haber ekranlarında merak edilen konuları değerlendirdi.

DÜZENLEME UZATILIYOR

Kiralık konutlardaki fiyat artışlarıyla ilgili de açıklama yapan Kurum, kira artışını sınırlayan düzenlemenin 2023'ün 7'nci ayına kadar geçerli olduğunu hatırlattı. Bakan, 7'nci aydan sonra bunu uzatacaklarını, piyasa şartlarının üzerinde bir ortalama söz konusuysa vatandaşları koruyacaklarını söyledi.

"ARZI ARTIRMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALAR"

Bu durumun, talep doğrultusunda arz artırıldığı zaman dengeleneceğini ifade eden Kurum, TOKİ'nin buradaki rolüne dikkati çekti: "Deprem riskini bertaraf etmek için ve vatandaşın konut sahibi olması için sosyal konut üretiyoruz. Bir taraftan da aslında piyasayı dengeliyoruz. 250 bin sosyal konutla da ilk evini alacaklara kredi imkanı tanıyoruz. Bunların hepsinin arzı artırmaya yönelik çalışmalar."

YÜZDE 25 İLE SINIRLANDIRILMIŞTI

TBMM Genel Kurulunda konut kira artışlarının bir önceki kira yılına ait bedelin yüzde 25'ini geçmemesine ilişkin düzenleme 2022 Haziran ayında kabul edilmişti.