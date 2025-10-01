Bakan Kurum, Belçika ile Afetlerle Mücadelede İşbirliğini Geliştirmeye Hazır

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Belçikalı mevkidaşı ile afetlerle mücadele konusunu görüştüğünü, karşılıklı işbirliğini her alanda geliştirmeye hazır olduklarını bildirdi.

Bakan Kurum, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, Brüksel temasları hakkında açıklamada bulundu.

Belçika Mobilite, İklim ve Çevre Geçişi Bakanı Jean-Luc Crucke ile ikili görüşme yaptığını belirten Kurum, toplantının odak noktasının afetlerle mücadele olduğunu kaydetti.

Kurum, "11 ildeki çalışmalarımızı takip ettiğini belirterek deprem bölgesini görmek istediğini söyleyen kıymetli mevkidaşımı ağırlamaktan memnuniyet duyacağımı ifade ettim." diye konuştu.

Görüşmede, çevre ve iklim değişikliğiyle mücadelede sürdürülen önemli projeleri ele aldıklarına dikkati çeken Kurum, Crucke'yi 17-19 Ekim tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek Uluslararası Sıfır Atık Forumu'na davet ettiğini belirtti.

Bakan Kurum, "Belçika ile işbirliğimizi her alanda geliştirmeye hazırız." ifadesini kullandı.

Öte yandan, bugün Brüksel'de Bakan Kurum ve AB Komisyonunun İklim, Net Sıfır ve Temiz Büyümeden Sorumlu Üyesi Wopke Hoekstra'nın katılımıyla Türkiye-Avrupa Birliği Yüksek Düzeyli İklim Diyaloğu Üçüncü Toplantısı yapılmıştı.