Bakan Kurum 28'ini işaret etti: Büyük müjdelerimiz var, Cumhurbaşkanımız açıklayacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı canlı yayında sosyal konut projesi ve arsa başvurularıyla ilgili konuştu. Sosyal konut projesine başvuru sayısının 7,5 milyona ulaştığını belirten Bakan Kurum, arsa fiyatlarının da değişmeyeceğini ve taksitlerin sabit kalacağını söyledi. Şehirlerdeki mülkiyet problemlerine ilişkin projeler yaptıklarını vurgulayan Kurum, "Büyük müjdelerimiz var onları da inşallah ayın 28'inde Cumhurbaşkanımız milletimize açıklayacak" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TRT Haber'de gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Sosyal konut ve arsa projesi ile ilgili detayları paylaşan Bakan Kurum, ayın 28'ini işaret ederek, "Şehirlerimizdeki mülkiyet problemlerine ilişkin projeler yapıyoruz. Büyük müjdelerimiz var onları da inşallah ayın 28'inde Cumhurbaşkanımız milletimize açıklayacak." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları:

"Amasra'daki gerçekten çok elim bir kaza. Enerji Bakanımız da bugün MKYK toplantısında bununla ilgili kapsamlı bir sunum yaptı. Yüreğimize ateş düştü, 84 milyonun içi yandı. 41 vatandaşımız evine aş götürebilmek için çalışıyorlardı, şehit oldular. Allah'tan rahmet diliyoruz. 58 kardeşimizi sağ salim kurtardık. Yaşamını yitirenlerin aileleri, çocukları artık bize emanet. Onlara hep birlikte sahip çıkacağız. Böylesi elim kazaların bir daha yaşanmaması dileğiyle çalışmalarımıza devam edeceğiz. İş emniyeti konusunda Avrupa standartlarında hareket ediyoruz. Emin olun tüm tedbirleri alıyoruz. Zorlu şartlarda çalışan işçi kardeşlerimizin canı bize emanet. Emniyet kemerinden tutun baretine, kıyafetine kadar tüm tedbirleri alıyoruz. Enerji Bakanlığı'mız da tüm tedbirleri yönetmeliklerle alıyorlar. Bir ihmal varsa, bir kusur varsa gerekli işlemler yapılacak.

İLK TEMEL 25 EKİM'DE

İlk temelleri 25 Ekim'de atacağız. Daha önce 20 yılda yaptığımız gibi vatandaşımıza karşı sözümüzü tutacağız. 81 ilimizde 622 ilçemizde konut projesi yaparken ciddi bir başvuruyla karşılaştık. Bugün itibari ile sosyal konuta başvuru 7,5 milyona ulaştı. Tabi bu talebi görünce Cumhurbaşkanımız talep karşısında kayıtsız kalmayalım dedi ve konut sayısını 1 milyona çıkardı.

GELİR ŞARTI

Arsa başvurularında aynı konutta olduğu gibi gelir şartı var. İstanbul için 18 bin Anadolu'da 16 bin TL altında olması gerekiyor. Arsa alacaklarsa üzerine kayıtlı arsa veya konutun olmaması gerekiyor. İstanbul büyük bir metropol, vatandaşlarımız merkezdeki bütün projelere başvurabilirler.

ARSALARDA TAKSİTLER DEĞİŞMEYECEK

Arsalarda taksit fiyatı artmayacak. Hem alırken kazanacaklar hem öderken fiyat artmayacak sabit taksitle alabilecek. Vatandaşımız ister müstakile ister müşterek başvurabilirler. Arsayı almış olan vatandaşlarımızı bizim hazırladığımız projeler üzerinden konutlarını inşa edebilecekler. Geriye dönüp baktığımızda borcunu ödeyemeyen konularda vatandaşımızı sıkıntıya sokmadan uyarılarla sorunları çözdük. İyi niyet çerçevesi içerisinde bu sorunları çözüyoruz.

GENÇLERİN BAŞVURU ŞARTI

18-30 yaş arasındaki gençlerimizin başvurusu 2 milyonu aştı. Bu projede onlara özel bir yüzde ayarladık. Biz attığımız her adımda gençlerimiz yanımızdaydı, şimdi biz de onların yanında olmak istiyoruz. Babasının yanında yaşayıp kendine ait ev veya arsa yoksa gelir şartları tutuyorsa her gencimiz başvuru yapabilir. Kuralarımız adaletli, hakkaniyetli, noter huzurunda canlı yayında çekilecek. 25 Ekim'de 17 il eş zamanlı 5 bin konutun temelini atacağız.

İŞ YERİ BAŞVURULARI

Bizim 50 metrekarelik de 200 metrekarelik de iş yerlerimiz var. Üzerine kayıtlı iş yeri olmayan vatandaşlarımız bunlar için başvuruda bulunabilecekler. Biz gençlerimize, kendi işinin sahibi olma fırsatını veriyoruz. Vatandaşımız aidat öder gibi iş yerini kurabilecek. O 50 metrekarelik dükkandan sonra belki bir fabrika kuracaklar. İş yeri açma belgesi olmayanlar bu projeye başvuramayacak. İş yeri açma belgesiyle, ustalık belgesiyle gidip başvurulacak. 7 Kasım'a kadar İlk İş Yerim başvuruları devam ediyor. Sonrasında kura süreçleri başlayacak.

ORTA GELİRLİLER İÇİN SOSYAL KONUT PROJESİ

Orta ve üst gelirli vatandaşlarımız için de proje hazırlıyoruz. Toplumun tüm kesimlerine destek olacak şekilde konut sürecini yürüteceğiz. Projemizin açıklanmasıyla birlikte konut fiyatları durdu. Hem konut hem kira fiyatlarımız inmeye başladı. "