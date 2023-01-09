Kirişçi: Tarım ve Orman Bakanlığımız bünyesinde 6 bine yakın yeni personel istihdam edeceğiz

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, bakanlık bünyesinde 6 bine yakın yeni personel istihdam edileceğini duyurdu. Kirişci, "DSİ bünyesinde görevlendirilmek üzere çeşitli branşlarda 1273 sözleşmeli personel alacağız. Böylece, önümüzdeki günlerde, Tarım ve Orman Bakanlığımız bünyesinde, toplam 6 bine yakın yeni personel istihdam edeceğiz" diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Medya Kuruluşlarının Ankara Temsilcileri ile Yıllık Değerlendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

"6 BİNE YAKIN YENİ PERSONAL İSTİHDAM EDİLECEK"

Bakanlık bünyesine personel alımıyla ilgili müjdeyi veren Kirişci, "DSİ bünyesinde görevlendirilmek üzere çeşitli branşlarda 1273 sözleşmeli personel alacağız. Böylece, önümüzdeki günlerde, Tarım ve Orman Bakanlığımız bünyesinde, toplam 6 bine yakın yeni personel istihdam edeceğiz" dedi.

"TAHIL KORİDORUNUNDA 16,9 MİLYON TON TAHIL VE GIDA ÜRÜNÜ TAŞINDI"

Tahıl koridoruna ilişkin de konuşan Kirişci, "Bugün itibariyle Tahıl koridorundan 633 gemiyle 16,9 milyon ton tahıl ve gıda ürünü taşındı. Dünya 2022 yılını gıda arzında aksamalarla geçirirken, hamdolsun ülke olarak temel gıda ürünlerinde bulunurluk sıkıntısı yaşamıyoruz. Geride bıraktığımız yıl içinde gerçekleştirdiğimiz hizmetleri paylaşmak istiyorum. Her şeyden önce tarımın stratejik bir sektör olduğunu ve gıda meselesi için gerek dünyanın gerekse bizim için milli güvenlik meselesi olduğunu vurgulamak isterim. 2022 yılını 30 milyar Dolar civarında tarım ihracatıyla kapatmış olacağız" ifadelerini kullandı.

"2022 YILINDA ÇİFTÇİLERİMİZİ 40,4 DESTEKTE BULUNDUK"

Sözlerini sürdüren Kirişci, "Aralık ayı rakamlarının netleşmesiyle 2022 yılını, 30 milyar dolar civarındaki tarım ihracatıyla kapatmış olacağız. 2022 yılında çiftçilerimize 40,4 milyar lira tarımsal desteklemede bulunduk. Kent tarımı ile ilgili çalışmalarımızda son aşamaya geldik. Burada ilk etapta 3 yıllık bir eylem planı hazırlıyoruz. Bir yıl içinde, 4 adet amfibik özellikteki tanker uçak ve yüksek çözünürlükte görüntü sağlayan, sayısal harita üreten, görev sistemleri ile teçhiz edilmiş 1 adet havadan yönetim uçağımız da filomuza dahil olacak" dedi.