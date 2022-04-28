Bakan Kirişci, kırsal kalkınma projelerine verilecek hibe desteklerini açıkladı Açıklaması - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Kirişci, kırsal kalkınma projelerine verilecek hibe desteklerini açıkladı Açıklaması

AA - Deniz Çiçek Palabıyık - Ekonomi
 - Güncelleme:
Bakan Kirişci, kırsal kalkınma projelerine verilecek hibe desteklerini açıkladı Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, kırsal kalkınma destekleri kapsamında 695 projeye 205 milyon lira hibe desteği verileceğini bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, kırsal kalkınma destekleri kapsamında 695 projeye 205 milyon lira hibe desteği verileceğini bildirdi.

Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kırsal kalkınma destekleri kapsamında 695 projeye 205 milyon lira hibe desteğini üreticilerimizle buluşturuyoruz. Üreticilerimize güç katacak desteklerimiz hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Toplam hibe tutarı 3 milyar lira

Kirişci'nin paylaşımında söz konusu desteğe ilişkin ayrıntılar da yer aldı.

Buna göre, IPARD destekleri kapsamında 11. çağrı ilanıyla yapılan başvurulardan 695'inin değerlendirilme süreci bu ay içinde tamamlandı.

205 milyon lira destek sağlanan projeler hayata geçirildiğinde toplam 368 milyon liralık makine-ekipman ülke tarımına kazandırılmış olacak.

11. çağrı kapsamında çiftçilere ve kırsal alandaki diğer yatırımcılara toplamda 3 milyar lira hibe desteği sağlanması hedefleniyor.

AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Ekonomi

Bekir Pakdemirli, Vahit Kirişci, Medya, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title