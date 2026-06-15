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Bakan Kacır, nisan ayına ilişkin sanayi üretim endeksini değerlendirdi Açıklaması

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, nisanda yüksek teknoloji grubu üretiminin yüzde 36,8 arttığını, sanayi üretiminin ise yıllık yüzde 6 yükseldiğini açıkladı. Katma değer odaklı üretimi destekleyeceklerini vurguladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, nisanda yüksek teknoloji grubu üretiminin yüzde 36,8 artığını bildirerek, "Katma değer odaklı üretim anlayışıyla ülke kalkınmasına hız veren sanayicilerimizi desteklemeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kacır, NSosyal hesabından, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı nisan ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi.

Türk sanayisinin güçlü üretimini sürdürdüğünü aktaran Kacır, nisanda sanayi üretiminin yıllık yüzde 6 arttığını belirtti.

Bakan Kacır, imalat sanayisi üretiminde yüzde 6,8 artış görüldüğüne işaret ederek, şunları kaydetti:

"Yüksek teknoloji grubu üretimi yüzde 36,8 yükseliş gösterdi. Sanayi üretiminde aylık bazda artış yüzde 3,7 oldu. Katma değer odaklı üretim anlayışıyla ülke kalkınmasına hız veren sanayicilerimizi desteklemeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Seda Tolmaç
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