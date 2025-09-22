Kacır: Türk Değerleri Dünyaya Tanıtılacak

NEW Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin değerlerini dünyaya sunmak ve özgün değerlerin dünyaca tanınmasını sağlamak için kalkınma ajanslarının koordinasyonuyla çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda hayata geçirilen "Anadoludakiler" projesinin tanıtımı kapsamında, Türkevi'nin önünde New Yorklulara ve vatandaşlara Türk simidi ikram etti.

Burada projeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kacır, "Anadolu toprağının bereketi, mutfağının birikimi ve ustalarının becerisi bu vesileyle dünyaya daha güçlü tanıtılacak. Aynı zamanda da yerel, özgün değerlerin sahiplenilmesi ve geleceğe taşınması adına da dünya örnek teşkil edecek bir adım olacak." dedi.

Kacır, Emine Erdoğan'ın "Sıfır Atık" hareketiyle dünyaya örnek bir projeye öncülük ettiğinin altını çizerek, bunun Anadolu kültürünün bir devamı niteliğinde olduğunu anlattı.

Anadolu mutfağında israf olmadığını vurgulayan Kacır, "Biz bu değerlerimizi dünyaya sunabilmek, aynı zamanda özgün değerlerimizin dünyaca tanınmasını sağlayabilmek adına kalkınma ajanslarımızın koordinasyonuyla bu çabalarımıza devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kacır, her yıl Birleşmiş Milletler Genel Kurulu esnasında hem "Sıfır Atık" hareketi hem de aile değerleriyle ilgili yürütülen çalışmaların dünya ile paylaşıldığına işaret ederek, ilgili bakanların da bu alandaki çalışmalarını uluslararası paydaşlarıyla sürdüreceğini kaydetti.

Filistinlilerin hakkını, hukukunu savunmaya da en güçlü şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde devam edeceklerine dikkati çeken Kacır, "Bizler için dahil olduğumuz her uluslararası platform, adalet, hakkaniyet adına bu değerleri savunmamız için bir fırsat niteliğinde. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler toplantıları ve buradaki heyetler arası görüşmelerde bunlar en güçlü şekilde Türkiye tarafından savunulacak." değerlendirmesinde bulundu.