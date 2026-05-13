Bakan Kacır, TSE'nin 65. Olağan Genel Kurulu'na video mesaj gönderdi Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türk Standardları Enstitüsünün (TSE) son 1 yılda uygunluk değerlendirme alanında düzenlediği 26 bin belge ve 130 bin raporla ihracatçıların küresel pazarlardaki hareket alanını genişlettiğini ve tüketicilerin güvenli üreticilere ulaşmasında önemli katkı sunduğunu bildirdi.

Kacır, TSE'nin 65. Olağan Genel Kurulu'na video mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 23 yılda Türkiye'nin tarihine yeni bir istikamet kazandırdıklarını vurgulayan Kacır, araştırma ve inovasyon ekosistemleri, planlı sanayi alanları, gelişen girişimcilik kültürü ve nitelikli insan kaynağıyla Türkiye'yi üretim ve inovasyonun merkez üsleri arasına taşıdıklarını söyledi.

Kacır, 2002'de 41 milyar dolar olan imalat sanayisi katma değerini 246 milyar doların üzerine çıkardıklarına dikkati çekerek, Türkiye'nin askeri insansız hava aracı üretiminde dünyada; ticari araç, güneş paneli, otobüs, beyaz eşya, çelik ve ağaç ürünlerinde Avrupa'da lider olduğunu bildirdi.

Ülkenin alüminyum, düz cam, seramik, plastik mamul, motorlu taşıtlar, rüzgar türbini üretiminde ise Avrupa'nın önde gelen üreticileri arasında bulunduğunu belirten Kacır, şöyle konuştu:

"Geleneksel ihracat pazarlarımızda rekabet gücümüzü artırarak yeni ticaret ortaklıkları tesis ederek ve ürün çeşitliliğimizi genişleterek 2002'de 36 milyar dolar olan yıllık ürün ihracatımızı 276 milyar dolara ulaştırdık. Türkiye bugün Çin'den sonra Orta Avrupa'ya kadar uzanan geniş kuşakta ürün ve pazar çeşitliliği açısından en önde gelen ihracatçı ülkedir. Tüm bu başarıları daha müstesna kılan, bu kazanımları küresel tedarik sisteminin yeniden şekillendiği, gümrük duvarlarının yükseldiği, jeopolitik gerilimlerin ve ekonomik belirsizliklerin derinleştiği dönemde elde etmemizdir."

243 bin ürün denetlendi

Kacır, Türkiye'yi üretim kabiliyeti ve teknolojik yetkinliğiyle hak ettiği konuma taşımaya kararlı olduklarını dile getirerek, TSE'nin de bu yolculukta küresel trendler ve paydaşlarının ihtiyaçları doğrultusunda hızla güncellediği geniş hizmet portföyüyle, gelişmiş laboratuvar altyapısı ve teknik uzmanlığıyla sanayinin kalite ve verimlilik odaklı dönüşümüne rehberlik ettiğini anlattı.

Üreticilerin uluslararası standartlara uyum kabiliyetini de artırdığını vurgulayan Kacır, şöyle devam etti:

"TSE son 1 yılda uygunluk değerlendirme alanında düzenlediği 26 bin belge ve 130 bin raporla ihracatçıların küresel pazarlardaki hareket alanını genişletti, tüketicilerimizin güvenli üreticilere ulaşmasında önemli katkı sundu. Enstitü, ithalat denetimleri kapsamında gerçekleştirdiği 243 bin ürün denetimiyle standartlara uygun olmayan 5 bin 800 ithal ürünün ülkemize girişini engelledi, sanayicimizin, tüketicilerimizin güvenli ve standartlara uygun ürünlere erişimini teminat altına aldı."

Kacır, dünyada iklim değişikliğiyle mücadele politikaları hız kazanırken iklim değişikliğinin sanayi ve teknoloji politikalarıyla bağlantısının giderek güçlendiğini söyledi.

Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı Avrupa Birliği'nin (AB) sınırda karbon düzenleme mekanizmasını hayata geçirdiğini anımsatan Kacır, 2053'teki sıfır emisyon hedeflerine ulaşmak için sürdürülebilir, verimli ve çevreci bir üretim altyapısı kurmanın ülke için tercihten öte bir zorunluluk olduğunu bildirdi.

Yeşil OSB sertifikasyonu

Kacır, sanayinin geleceğini belirleyen diğer konunun ise teknolojinin geniş ve çok katmanlı etkileri olduğunu ifade etti.

Bugün yenilikçi teknolojilerin iş modellerini yeniden tanımladığını belirten Kacır, şu bilgiyi verdi:

"Yapay zekadan siber güvenliğe, nesnelerin internetinden bulut bilişime farklı dijital teknolojileri üretim süreçlerine bütünüyle entegre edenler, daha hızlı, daha esnek, daha verimli ve daha kaliteli üretim kabiliyetine erişiyor. Küresel ekonominin ikiz dönüşüm ekseninde yeniden şekillendiği bir dönemde, milli standartlarımızı oluşturmayı, dijital ve yeşil ekonominin normlarını tayin etmeyi, üretim ve teknolojide bağımsızlığımızın teminatı addediyoruz. Enstitümüz devreye aldığı yeşil OSB sertifikasyon sistemiyle çevresel sürdürülebilirliği esas alan 28 OSB'mizi yeşil OSB olarak tescilledi. Ürün karbon ayak izi, su ayak izi, su verimliliği yönetimi alanlarında çalışmalarıyla sanayimizde yeşil üretim anlayışının yerleşmesine katkı sundu."

ISO Yıllık Toplantısı İstanbul'da

Kacır, TSE'nin savunma sanayisinden demir yolu sistemlerine, rüzgardan nükleer enerji santrallerine kadar birçok stratejik alanda sunduğu uygunluk değerlendirme hizmetleriyle yüksek teknolojili ve kritik sektörlerde yerli üretim kabiliyetlerini güçlendirdiğini anlattı.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi'nde yürüttüğü test gözetim ve teknik eğitim hizmetleriyle nükleer alanda önemli birikim elde eden TSE'nin nükleer teknolojilerde yerli kabiliyetlerin geliştirilmesinde önemli bir rol üstlendiğini vurgulayan Kacır, şunları kaydetti:

"Sanayicilerimizin ihtiyaç duyduğu pek çok kritik test ve deney hizmetini de Ankara kalite kampüsümüzde uygun maliyetle daha hızlı ve tam güvenilirlikle sunacağız. Ülkemizi dünyada hak ettiği konuma taşırken Enstitümüzün küresel standardizasyon süreçlerinde daha etkin bir rol üstlenmesi önceliğimizdir. TSE'nin ev sahipliğinde, 170 ülkenin standardizasyon kuruluşlarının üst düzey yöneticilerinin ve teknik uzmanlarının katılımıyla ISO Yıllık Toplantısı'nı önümüzdeki yıl İstanbul'da gerçekleştireceğiz. Bu büyük buluşma, Türkiye'nin standardizasyon alanındaki kurumsal birikimini, teknik kapasitesini ve küresel vizyonunu dünyaya göstermesi bakımından son derece kıymetli bir fırsat sunacak. Türkiye Yüzyılı'nda Enstitümüz, sahip olduğu kurumsal birikim ve teknik yetkinlikle ülkemizin kalkınmasını desteklemeye devam edecek, dost ve kardeş ülkelerle yeni ticaret köprüleri kurmamıza ve sanayimizin küresel değer zincirlerindeki ağırlığını artırmamıza katkı sağlayacak. Sunduğu standardizasyon ve uygunluk değerlendirme hizmetleriyle, sanayimizin ikiz dönüşümüne rehberlik edecek."