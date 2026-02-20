Haberler

Bakan Kacır Malatya'da depremzede ailenin iftar sofrasına konuk oldu

Bakan Kacır Malatya'da depremzede ailenin iftar sofrasına konuk oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Malatya'da depremzede Kantarcı ailesinin iftar sofrasına konuk olarak Ramazan'ın bereketini paylaştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Malatya'da depremzede ailenin iftar sofrasına konuk oldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kacır, il programı kapsamında bulunduğu Malatya'da depremzede Kantarcı ailesiyle TOKİ'deki evlerinde iftar yaptı.

Aile fertleriyle sohbet eden Kacır, ailenin Ankara'da kalmayı sürdüren kızları Kevser ile görüntülü konuştu.

Kacır, aileye teşekkür ederek, TOKİ evlerinin hayırlı olmasını temenni etti.

Bakan Kacır'a ziyaretinde Malatya Valisi Seddar Yavuz da eşlik etti.

"Rabb'im dayanışmamızı, kardeşliğimizi daim eylesin"

Bakan Kacır, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan söz konusu ziyarete ilişkin paylaşımda bulundu.

Malatya'da deprem sonrasında inşa edilen yeni evlerine taşınan bir ailenin sofrasına misafir olduklarını belirten Kacır, şunları kaydetti:

"Ramazanın bereketini ve huzurunu paylaştık. Biz, iyi günde olduğu gibi kederde ve zorlukta da birbirine kenetlenen büyük bir aileyiz. Rabb'im dayanışmamızı, kardeşliğimizi daim eylesin. Binbir emekle yetiştirdikleri kıymetli evlatlarını, anne babalarına bağışlasın."

Kaynak: AA / Mert Davut
Trump savaşı İran'a değil tüm dünyaya açtı! Küresel tarife yağdırdı

Trump savaşı İran'a değil tüm dünyaya açtı! Küresel tarife yağdırdı
Trump: Suriye'nin başına Şara'yı ben getirdim

Trump'tan Şara hakkında olay sözler: Suriye'nin başına ben getirdim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Geleneğiniz batsın! Düğünde genç erkeğe yaptırdıklarına bir bakın

Geleneğiniz batsın! Düğünde yasak falan dinlemediler
Bakan Gürlek'ten 'İmamoğlu'na ziyaret' açıklaması

Bakan Gürlek'ten 'İmamoğlu'na ziyaret' açıklaması
CHP'li başkan partiden ihraç edildi

CHP'li başkan partiden ihraç edildi
ABD'den tartışma yaratacak adım! NATO tatbikatından savaş uçaklarını çektiler

ABD'den tartışma yaratacak adım! Savaş uçaklarını çektiler
Geleneğiniz batsın! Düğünde genç erkeğe yaptırdıklarına bir bakın

Geleneğiniz batsın! Düğünde yasak falan dinlemediler
Sokak ortasında dehşet: Eski eşinin kafasına silahı dayayıp tetiği çekti ama...

Eski eşinin kafasına silahı dayayıp tetiği çekti ama...
Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı: Bu ilk defa oluyor

Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı