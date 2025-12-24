Haberler

Bakan Kacır'dan düşen uçakta hayatını kaybeden Libya askeri heyeti için taziye mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ankara'da gerçekleşen uçak kazasında hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad için taziye mesajı yayımladı ve Libya halkına başsağlığı diledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ankara'da düşen uçakta hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindeki heyet için taziye mesajı yayımladı.

Kacır, yazılı açıklamasında, "Uçak kazasında hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad'a, beraberindeki heyete ve mürettebata Allah'tan rahmet diliyorum. Kardeş Libya halkına ve hükümetine taziyelerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Zeynep Duyar - Ekonomi
Refah payı gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı

Refah payı gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rakam ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe'nin Musaba'yı ikna ettiği maaş

İşte Fenerbahçe'nin yeni yıldızını ikna ettiği maaş
Şehri tedirgin eden görüntü! 6 arkadaş tek tek yere yığıldı

Şehri tedirgin eden görüntü! 6 arkadaş tek tek yere yığıldı
MEB, fenomen öğretmenler için harekete geçti! Ağır cezalar yolda

Bu görüntüler sonrası harekete geçildi! Ağır cezalar yolda
Tüm malını TSK'ya bağışlayan öğretmene akılalmaz kötülük

Tüm malını TSK'ya bağışlayan öğretmene akılalmaz kötülük
Rakam ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe'nin Musaba'yı ikna ettiği maaş

İşte Fenerbahçe'nin yeni yıldızını ikna ettiği maaş
Beşiktaş'tan savunmaya sürpriz transfer hamlesi

Bir yıldızı daha elden gidiyor! Bu sefer de Beşiktaş'a
Galatasaray'a piyango vurdu! İstenmeyen futbolcuyu alıyorlar

Galatasaray'a piyango vurdu! İstenmeyen futbolcuyu alıyorlar