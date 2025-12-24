Bakan Kacır'dan düşen uçakta hayatını kaybeden Libya askeri heyeti için taziye mesajı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ankara'da gerçekleşen uçak kazasında hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad için taziye mesajı yayımladı ve Libya halkına başsağlığı diledi.
Kacır, yazılı açıklamasında, "Uçak kazasında hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad'a, beraberindeki heyete ve mürettebata Allah'tan rahmet diliyorum. Kardeş Libya halkına ve hükümetine taziyelerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.
