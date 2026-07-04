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Türkiye-Pakistan İş ve Yatırım Forumu'nda yeni işbirlikleri vurgusu

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye-Pakistan İş ve Yatırım Forumu'nda yatırımları artıracaklarını ve sanayi, teknoloji, inovasyon alanlarında işbirliklerini güçlendireceklerini belirtti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye- Pakistan İş ve Yatırım Forumu'nda iki ülkenin iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldiğini belirterek, "Karşılıklı yatırımları artıracak, sanayi, teknoloji ve inovasyon alanlarında yeni işbirlikleriyle müşterek geleceğimizi birlikte inşa etmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kacır, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in başkanlığında gerçekleştirilen heyetler arası görüşmeye katıldık. Toplantı öncesinde Pakistanlı mevkidaşlarımızla bir araya geldik. Şahbaz Şerif ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz'ın katılımlarıyla gerçekleştirilen Türkiye-Pakistan İş ve Yatırım Forumu'nda iki ülkenin iş dünyası temsilcileriyle buluştuk. Türkiye ile Pakistan arasındaki samimi dostluğu ekonomik ortaklıklarla daha da güçlendirecek, karşılıklı yatırımları artıracak, sanayi, teknoloji ve inovasyon alanlarında yeni işbirlikleriyle müşterek geleceğimizi birlikte inşa etmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Doğukan Gürel
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